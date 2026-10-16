Veintidós hinchas mayores ingresaron a la cancha junto a los jugadores de Estudiantes y Flamengo este jueves por la noche, antes del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El homenaje se realizó en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, en La Plata, y permitió a los participantes compartir la salida de los equipos al campo de juego.

La actividad se llamó “El sueño del pibe”. Los hinchas ocuparon el lugar de los niños que habitualmente acompañan a los futbolistas a través del programa Escort Kids de la Conmebol Libertadores. En esta oportunidad, la propuesta estuvo destinada a reconocer a quienes sostienen su vínculo con los clubes desde hace décadas.

Los participantes, en su mayoría seguidores de Estudiantes de La Plata, cruzaron el túnel junto a los planteles de ambos equipos. Una vez en la cancha, se fotografiaron con los jugadores antes del inicio del encuentro. Así, el reconocimiento formó parte de la ceremonia previa al cruce internacional.

La iniciativa fue impulsada por Mercado Libre, patrocinador de la competencia. Juan Lavista, vicepresidente de Marketing Commerce de la empresa, explicó que la acción buscó ofrecer a esos hinchas la posibilidad de vivir una experiencia habitualmente reservada para pocos: entrar al campo junto a los futbolistas.

Según la explicación del directivo sobre el propósito de la actividad, el homenaje apuntó a reconocer el acompañamiento de los seguidores a lo largo de los años y a destacar el vínculo entre distintas generaciones a través del fútbol.