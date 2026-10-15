El diputado Sebastián Pareja fue increpado por manifestantes en la entrada del Congreso y debió resguardarse dentro del perímetro del Anexo de Diputados. El episodio ocurrió durante una protesta en reclamo de financiamiento para las universidades públicas y continuó con un intercambio verbal a través de la reja.

Asesores y personal de seguridad intervinieron para hacer ingresar al legislador y armador bonaerense al sector de acceso del edificio. La discusión había subido de tono, con insultos dirigidos a Pareja, aunque no se informó de una agresión física en ese encuentro.

El diputado retrocedió hasta la reja y permaneció unos segundos observando a quienes lo increpaban. Durante el intercambio, respondió: “No defendieron a los jubilados. Son todos iguales”. Esa referencia formó parte de su respuesta a los manifestantes, cuyo reclamo estaba centrado en el financiamiento universitario.

Una vez dentro del perímetro del Anexo, Pareja siguió discutiendo con las personas que estaban del otro lado. Una policía se interpuso entre el legislador y los manifestantes, mientras un asesor, ubicado a pocos metros de la reja, le hacía gestos con las palmas hacia abajo para pedirle tranquilidad.

Antes de dar por terminado el intercambio, el diputado lanzó otra acusación contra sus interlocutores: “Se robaron la Argentina, ladrones”. La frase se produjo en medio de la confrontación verbal y no estuvo acompañada, en el material disponible sobre el episodio, de una denuncia concreta ni de pruebas que respaldaran esa imputación.