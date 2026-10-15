Myriam Bregman llamó a impulsar una huelga general y movilizaciones en todo el país después de que fracasara por falta de quórum la sesión de Diputados convocada para tratar la derogación del DNU 70/2023. Durante su intervención en el Congreso, la legisladora del Frente de Izquierda cuestionó a quienes no ocuparon sus bancas y sostuvo que la disputa debe continuar tanto en el ámbito parlamentario como en las calles.

La oposición reunió 121 diputados, ocho menos de los necesarios para abrir el debate. La falta de quórum impidió avanzar con el tratamiento de la derogación del decreto del gobierno de Javier Milei. Bregman rechazó que ese resultado deba interpretarse como el cierre de la discusión y planteó que comienza una etapa de reclamos sobre las negociaciones políticas que, según denunció, explican las ausencias.

“Tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también me atrevo a decir que es una inmoralidad”, expresó ante las bancas desocupadas. También señaló que no esperaban que fuera sencillo avanzar contra una de las principales medidas del Gobierno.

La diputada acusó a sectores políticos de priorizar beneficios personales por encima de los intereses de las provincias que representan. Cuestionó que se invoquen necesidades provinciales para justificar las ausencias y sostuvo que detrás de esas decisiones existen acuerdos vinculados con cargos y ventajas económicas. Esas afirmaciones formaron parte de su denuncia política.

“Queremos saber qué es lo que negociaron, no vamos a parar hasta saber qué negociaron”, manifestó. En ese marco, anticipó que insistirá en reclamar explicaciones y cuestionó la posibilidad de convencer mediante discursos a quienes, según su planteo, ya obtuvieron beneficios propios.

Bregman defendió la movilización popular como una herramienta para frenar decisiones que considera perjudiciales para los intereses nacionales. Como antecedente, mencionó el retiro del debate en el Senado de disposiciones relacionadas con el manejo del fuego y la extranjerización de tierras. Atribuyó ese resultado a la presión social y a la participación de artistas, trabajadores de la cultura, referentes deportivos y universidades.

También mencionó protestas estudiantiles en Francia y manifestaciones en España como ejemplos de resistencia a las políticas gubernamentales. A partir de esas referencias, propuso transformar el malestar social en acciones colectivas en la Argentina.

“Esa es la perspectiva que tenemos que imitar acá, la perspectiva de la huelga general, parar el país de punta a punta con enormes movilizaciones en todas las ciudades”, sostuvo. Su intervención planteó esa medida como una salida política frente al resultado de la sesión, sin precisar una fecha para llevarla adelante.