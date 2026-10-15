La Libertad Avanza busca tratar la próxima semana en el Senado una reforma de la Ley de Salud Mental que modifica los criterios para las internaciones involuntarias y amplía el abordaje de las adicciones, incluida la ludopatía. La propuesta fue discutida este jueves 15 de octubre en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y todavía debe pasar por el recinto.

El texto contempla que, ante una emergencia con riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, un solo médico pueda disponer una internación involuntaria. Para esa decisión inicial no sería necesario que el profesional sea psiquiatra.

Un equipo interdisciplinario tendría un plazo de 48 horas para revalidar la medida. También se habilitarían teleconsultas con un psiquiatra y se comunicaría la internación a la Justicia. Estas disposiciones forman parte de la reforma en discusión y no deben confundirse con cambios ya vigentes.

La propuesta exige además un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación. Para coordinar la salida, prevé una notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos. En el caso de menores, establece la atención por equipos con formación infanto-juvenil y su internación en espacios separados de los adultos.

Otro de los puntos amplía el alcance del abordaje de las adicciones para incluir la ludopatía. El texto también contempla cooperación económica entre la Nación y las provincias y mantiene la prohibición de crear manicomios.

La iniciativa enviada por el Gobierno recibió modificaciones durante la negociación con otros bloques. El texto fue consensuado entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz. Sin embargo, la información disponible sobre el cierre del dictamen es contradictoria: da cuenta de un avance en la firma, pero también señala que faltaba una rúbrica para completarlo. Por eso, no puede darse por confirmado que ese trámite haya concluido.

Durante el debate, el senador justicialista Jorge Capitanich pidió postergar el tratamiento para analizar las modificaciones. Planteó que la reforma requiere un amplio consenso con los gobernadores y los ministros de Salud, además de precisiones sobre el financiamiento y los recursos humanos necesarios para atender una problemática compleja.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió los cambios y sostuvo que buscan una intervención más preventiva ante situaciones de riesgo. También afirmó que el oficialismo escuchó a los distintos bloques y mantiene abierta la discusión. Por su parte, el senador de Movimiento por Misiones Carlos Arce respaldó el despacho y consideró necesarias las reformas para mejorar la atención de la salud mental.

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