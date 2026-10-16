Los incidentes registrados frente al Congreso de la Nación durante la quinta Marcha Federal Universitaria dejaron 31 detenidos este jueves 15 de octubre. Los enfrentamientos se extendieron por más de dos horas, en paralelo al acto convocado para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Un grupo de personas atacó el vallado que rodeaba el Palacio Legislativo y arrojó piedras contra los efectivos desplegados en el lugar. Las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios.

La información disponible no detalla las circunstancias de las 31 detenciones ni los motivos atribuidos a cada una de las personas arrestadas.

Los enfrentamientos se concentraron en las inmediaciones de las escalinatas y las vallas del Congreso. En ese sector, personas encapuchadas utilizaron martillos para romper bancos y partes del cordón de la vereda, de donde extrajeron piedras que luego arrojaron contra el cerco de seguridad.

Mientras ocurrían esos episodios, el acto central continuó en la Plaza del Congreso. Los disturbios y la actividad sobre el escenario se desarrollaron de manera simultánea, sin que los enfrentamientos involucraran al conjunto de los participantes de la movilización. Desde el escenario se entonó el Himno Nacional y se escucharon consignas en defensa de la universidad pública.

La jornada coincidió con el fracaso de la sesión de la Cámara de Diputados convocada para tratar, entre otros temas, la derogación del DNU 70/2023. Ese decreto de desregulación fue impulsado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión.

El reclamo universitario tuvo como eje la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial docente. Los sindicatos denunciaron el deterioro de los ingresos del personal universitario y cuestionaron al Gobierno nacional por la falta de implementación de la norma.

La movilización concluyó con un documento que reclamó cumplir la ley, derogar el DNU 70/2023 y aumentar los fondos previstos para las universidades en 2027. Esos pedidos formaron parte del cierre del acto que se sostuvo en la plaza durante la jornada de protesta.