La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de un joven de 23 años acusado de participar en un robo armado cometido en una peluquería de la ciudad. El episodio ocurrió en diciembre de 2025, cuando una supuesta operación de compra de dólares habría sido utilizada para ingresar al comercio y sustraer dinero.

La resolución fue adoptada el jueves 15 de octubre por la jueza penal Mariana Belén Vidal, durante una audiencia en la que intervino el fiscal Iván Raposo.

El imputado, identificado como Y.D.R. y conocido como «Moe», había sido detenido el 12 de octubre después de permanecer varios meses con una orden de captura. Durante la audiencia decidió no declarar.

Una compra de dólares que terminó en un asalto

Según la investigación, el hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2025, entre las 19 y las 21, en una peluquería ubicada sobre calle Falucho al 16.

El propietario había publicado en sus estados de WhatsApp que ofrecía dólares para la venta. A partir de esa publicación, uno de los sospechosos se comunicó con él para acordar un encuentro.

De acuerdo con la acusación, dos hombres llegaron inicialmente al establecimiento, observaron los billetes, consultaron su cotización y se retiraron sin concretar la compra.

Minutos después habrían regresado acompañados por una tercera persona.

La Fiscalía sostiene que uno de los involucrados exhibió un arma de fuego, mientras los demás comenzaron a revisar el lugar. Finalmente, encontraron 1.100 dólares que estaban guardados debajo de un colchón, en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

El comerciante intentó evitar que escaparan y se produjo un enfrentamiento físico con uno de los sospechosos. Sin embargo, los tres lograron retirarse.

Las cámaras de seguridad fueron importantes para la investigación

Tras la denuncia, los investigadores analizaron imágenes de videovigilancia y otros elementos incorporados al expediente.

Los registros permitieron reconstruir movimientos de personas y vehículos en inmediaciones de Falucho y Rivadavia. Entre ellos apareció un Chevrolet Prisma oscuro que fue vinculado con la secuencia investigada.

El damnificado también denunció haber recibido amenazas contra él y su padre. Según su declaración, esa situación le generó temor y demoró su presentación ante la Policía.

Además del robo, al joven detenido se le atribuye una fuga en motocicleta durante la cual habría atravesado la plaza San Martín mientras intentaba evitar un control policial.

La defensa pidió que continuara en libertad

Durante la audiencia, el abogado defensor Agustín Dutto solicitó que su representado pudiera afrontar el proceso judicial en libertad, sujeto a determinadas condiciones.

No obstante, la jueza Mariana Belén Vidal resolvió dictar la prisión preventiva, por lo que el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.

La causa también involucra a Brian Eugenio F., quien había sido investigado previamente por el mismo episodio, y a un tercer sospechoso cuya identidad todavía se intenta establecer.

La medida judicial no implica una condena. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse durante las próximas etapas del proceso.