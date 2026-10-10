El Gobierno de Venado Tuerto realizará el próximo lunes 12 de octubre el acto oficial por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La convocatoria está prevista para las 10 de la mañana en la sala 1 “Jorge Luis Borges” del Centro Cultural Municipal y estará abierta a la comunidad.

La actividad forma parte de las conmemoraciones que se desarrollan en distintos puntos del país para reconocer la diversidad de identidades culturales, recuperar la memoria histórica y promover el respeto por los derechos de los pueblos originarios.

Según la programación difundida, participarán autoridades municipales y provinciales, representantes de instituciones intermedias, veteranos de Malvinas, asociaciones históricas y culturales, abanderados de establecimientos educativos e integrantes de distintas organizaciones de la ciudad.

La programación del acto

Uno de los momentos centrales será el mensaje alusivo que pronunciará el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viskovic, en representación del Gobierno municipal.

Posteriormente, la Banda Municipal Cayetano Silva, dirigida por el maestro Ezequiel Fernández, interpretará el Himno Nacional Argentino y la Marcha San Lorenzo.

La presentación musical contará con la participación de la cantante Vanesa Rondán, mientras que Valeria Carino estará a cargo de la interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA), como parte de las medidas de accesibilidad previstas para la ceremonia.

Además, la Compañía Municipal de Danza Contemporánea, bajo la dirección de Fernando Mattoso, presentará el cuadro artístico “Zamba para no morir”, con coreografía de Jonatan Casco Scozziero.

La intervención incorporará una expresión artística a la jornada con una propuesta vinculada con la música y la danza.

Una fecha que cambió su significado

El 12 de octubre fue identificado durante décadas en Argentina como el Día de la Raza. Sin embargo, en 2010, mediante el Decreto Nacional 1584, pasó a denominarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El cambio buscó reemplazar una mirada centrada en la llegada de los europeos a América por una perspectiva que reconociera la existencia, la historia y los derechos de los pueblos originarios.

Posteriormente, la Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, mantuvo esa denominación dentro del calendario oficial de feriados nacionales.

La conmemoración también propone reflexionar sobre los procesos históricos que atravesaron las comunidades indígenas y sobre los desafíos actuales relacionados con la convivencia intercultural, el reconocimiento de las identidades y la igualdad de derechos.

En este marco, el acto organizado en Venado Tuerto combinará intervenciones institucionales y presentaciones artísticas para recordar el significado de la fecha.

Dónde y cuándo será la ceremonia

Lunes 12 de octubre de 2026 10:00 horas Centro Cultural Municipal, sala 1 “Jorge Luis Borges”, Venado Tuerto. Convocatoria abierta a la comunidad

La programación anunciada contempla la participación de instituciones educativas, organizaciones locales y representantes de distintos sectores de la sociedad. Hasta el momento, la información difundida no precisa una duración estimada del encuentro.