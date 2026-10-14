Personal de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, con sede en Venado Tuerto, recuperó dos caballos que habían sido sustraídos de un establecimiento rural y aprehendió a dos adolescentes que fueron encontrados mientras circulaban montados sobre los animales.

El procedimiento se desarrolló luego de una comunicación a la Central de Emergencias 911, en la que se alertó sobre un grupo de personas que presuntamente trasladaba dos equinos robados.

A partir de esa información, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por el sector indicado, que se extendió durante varias horas y permitió localizar a los sospechosos.

Los encontraron montados sobre los animales

De acuerdo con el informe policial, los agentes recorrieron distintos sectores hasta que finalmente interceptaron a dos adolescentes a menos de dos kilómetros del punto señalado inicialmente.

Al acercarse, constataron que ambos se desplazaban montados sobre los caballos que eran buscados, por lo que procedieron a su aprehensión y al secuestro preventivo de los equinos.

Los involucrados fueron trasladados a una dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes y dar intervención a las autoridades judiciales.

Según la información difundida, el procedimiento permitió recuperar los dos animales sin que se informaran otras personas aprehendidas.

Los caballos fueron devueltos a su propietario

Una vez concretada la intervención, el personal policial avanzó con las tareas destinadas a establecer la procedencia de los equinos.

Las averiguaciones permitieron identificar al propietario y determinar que ambos caballos habían sido sustraídos durante la noche de un establecimiento rural de la zona.

Luego de acreditarse la titularidad, los animales fueron restituidos a su dueño.

El informe no especificó la ubicación exacta del campo donde ocurrió la sustracción ni brindó detalles sobre las circunstancias en las que los caballos fueron retirados del establecimiento.

Intervino la Justicia especializada en adolescentes

Tras la aprehensión de los dos menores, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, organismo que dispuso las medidas correspondientes.

Una vez completados los procedimientos legales, ambos adolescentes fueron entregados a adultos responsables para su guarda y custodia.

Hasta el momento no se informaron sus edades ni se precisó si se adoptaron otras medidas judiciales en relación con el episodio.

La actuación policial permitió recuperar los animales denunciados como sustraídos, mientras que la determinación de eventuales responsabilidades corresponde a la Justicia.

Un procedimiento vinculado con la seguridad rural

La intervención estuvo a cargo de Los Pumas, la fuerza policial especializada en la prevención e investigación de delitos rurales en la provincia de Santa Fe.

Este tipo de procedimientos comprende la búsqueda de animales denunciados como sustraídos, la identificación de posibles involucrados y la realización de actuaciones que permitan esclarecer los hechos.

En este caso, el aviso al 911 fue el punto de partida del operativo que culminó con la recuperación de los dos caballos y su devolución al propietario.

Por el momento, no trascendieron nuevas disposiciones judiciales ni información adicional sobre las circunstancias de la sustracción.