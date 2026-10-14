Una cachorra fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto luego de caer en un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad. El procedimiento se realizó el martes 13 de octubre, en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Cerrito, y contó con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas.

El operativo comenzó alrededor de las 15.10, cuando los bomberos recibieron un pedido de asistencia por la presencia del animal en el fondo de una excavación. Según la información difundida, se trataría de un antiguo silo que actualmente se encuentra fuera de uso.

Al llegar al lugar, los rescatistas evaluaron las condiciones del terreno y determinaron cómo acceder hasta donde estaba la cachorra, que no podía salir por sus propios medios.

Dos bomberos descendieron para recuperar al animal

La dotación desplegó una escalera que permitió llegar hasta el fondo de la estructura, cuya profundidad fue estimada entre tres y cuatro metros.

Dos integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios descendieron hasta alcanzar al animal. Una vez que lograron tomarlo en brazos, iniciaron las maniobras necesarias para retirarlo del pozo de manera segura.

El procedimiento permitió sacar a la cachorra sin que se informaran inconvenientes adicionales durante la extracción.

En el lugar también intervino personal de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, que colaboró con las tareas desarrolladas por los bomberos.

La participación de ambas instituciones permitió completar el procedimiento y retirar al animal de la estructura donde había quedado atrapado.

Señalizaron el pozo para prevenir nuevos accidentes

Una vez finalizado el rescate, los bomberos colocaron cinta de peligro alrededor del sector para advertir sobre la existencia de la excavación.

La medida tuvo como finalidad señalizar el lugar y reducir el riesgo de que otras personas o animales pudieran caer accidentalmente.

Por el momento, no se informó si el pozo será tapado, acondicionado o si se realizarán otras intervenciones para eliminar el peligro.

Qué se sabe sobre el estado de la cachorra

La intervención concluyó con el animal fuera del pozo. Sin embargo, la información disponible no precisa si sufrió lesiones durante la caída ni si posteriormente recibió atención veterinaria.

Tampoco trascendieron datos sobre sus propietarios o el lugar donde quedó alojada después del rescate.

El episodio finalizó con la extracción de la cachorra y la señalización preventiva de la excavación. Queda pendiente conocer si se adoptarán medidas definitivas sobre la estructura para evitar nuevos accidentes.