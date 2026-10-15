El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrenta dos frentes que atraviesan su relación con la Nación: las necesidades de financiamiento provincial y el acompañamiento de sus diputados a una iniciativa para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei. Esa tensión es el eje de una columna de análisis de Adrián Simioni, que cuestiona la compatibilidad entre las posiciones económicas y políticas del mandatario.

Córdoba tiene vencimientos de deuda y, según los trascendidos recogidos por el columnista, Llaryora buscaría obtener unos 800 millones de dólares. El monto aparece como una versión, sin una confirmación oficial en el material disponible. Simioni también señala que la Provincia tomó financiamiento en enero a una tasa del 9% y que ya se había endeudado el año anterior.

El costo del crédito explica la importancia que tiene para la administración provincial una baja del riesgo país. El autor sostiene que una mayor incertidumbre sobre el rumbo del Gobierno nacional podría dificultar ese objetivo. Se trata de su interpretación sobre las posibles consecuencias de la disputa política, no de un efecto acreditado de las decisiones del gobernador.

El cuestionamiento al DNU tiene como argumento su disposición sobre la Ley de Tierras. La iniciativa, sin embargo, apunta al rechazo de un decreto que comprende numerosas reformas. La columna marca un cambio respecto de 2024: en aquel intento de rechazo, la senadora Alejandra Vigo se abstuvo y los diputados del oficialismo cordobés no dieron quórum para tratarlo.

Simioni también contrapone la defensa del equilibrio fiscal de Llaryora con el respaldo de su espacio a iniciativas que requieren recursos para fondos viales, discapacidad y universidades. A eso suma el reclamo de una reducción de las retenciones. Su planteo es que esas posiciones necesitan una explicación sobre cómo se sostendrían las cuentas públicas.

El análisis vincula esas tensiones con las distintas responsabilidades y aspiraciones del gobernador: administrar Córdoba, intervenir en asuntos de la capital provincial, conducir su espacio político, buscar un lugar en el peronismo nacional y cuidar sus posibilidades de reelección. Desde esa lectura, la necesidad de acordar con la Casa Rosada convive con los incentivos para diferenciarse de Milei.