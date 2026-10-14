River empató 1-1 con Sarmiento en el Estadio Eva Perón, en el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura, y perdió una oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores de 2027 por la tabla anual. Julián Contrera abrió el marcador para el local y Gonzalo Montiel convirtió el empate.

El resultado dejó al equipo dirigido por Leonardo Ponzio por debajo de siete conjuntos en la clasificación general, cuando restan apenas cuatro fechas. A esa dificultad se suma que el Millonario todavía no logra ubicarse en los puestos de acceso a los playoffs de la Zona B.

Sarmiento, por su parte, alcanzó los 20 puntos. Aunque no pudo igualar la línea de Rosario Central, Belgrano y Argentinos, los líderes de su zona, sigue en carrera para disputar los octavos de final por primera vez desde la implementación de este formato en 2025.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos, a partir de una jugada que expuso las dificultades de River para defender los laterales largos. Tras un saque de banda y un cabezazo fallido de Tomás Galván, la pelota le quedó a Junior Marabel, quien envió el centro para Contrera.

El volante cedido por Newell's empujó la pelota ante la mirada de Lucas Martínez Quarta y consiguió su primer gol en el fútbol argentino. Hasta ese momento, River había soportado algunas llegadas del local y comenzaba a controlar el juego.

Los saques de banda ya habían generado otra situación de peligro: uno de ellos terminó en un remate de Lucas Suárez que dio en el palo. Esa vía volvió a resultar decisiva en la acción del gol de Sarmiento.

La igualdad de Montiel le permitió a River rescatar un punto, pero no alcanzar el triunfo que necesitaba para mejorar su posición en la pelea por la clasificación continental.

Antes del encuentro también se registraron graves incidentes entre hinchas de River y la Policía. El operativo de seguridad se vio desbordado y hubo caos y represión en el acceso al sector destinado al público visitante.