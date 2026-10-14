Palmeiras dio un paso importante en su búsqueda de alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño derrotó 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el encuentro de ida de las semifinales disputado este miércoles 14 de octubre, y llegará con ventaja a la revancha en San Pablo.

El equipo visitante logró imponerse con goles del delantero argentino José Manuel López y del mediocampista Marlon Freitas. Sin embargo, cuando parecía que se llevaría una diferencia de dos tantos, Wesley Natã consiguió descontar para Fluminense y dejó la serie abierta de cara al segundo enfrentamiento.

El Flaco López abrió el camino para Palmeiras

Durante la primera etapa, Fluminense intentó aprovechar su localía y tomó la iniciativa en distintos pasajes del encuentro. El conjunto de Río de Janeiro buscó generar situaciones de peligro, aunque no consiguió trasladar ese dominio al marcador.

Palmeiras, por su parte, apostó a aprovechar sus oportunidades y encontró la diferencia cerca del descanso.

José Manuel López, conocido como el Flaco, apareció en un momento determinante para convertir el primer gol de la noche. El delantero argentino volvió a tener protagonismo en una instancia decisiva del certamen continental y permitió que su equipo se marchara al entretiempo con ventaja.

El resultado obligó a Fluminense a modificar su planteo para intentar recuperar terreno durante la segunda mitad.

Palmeiras amplió la diferencia, pero Fluminense reaccionó

En el complemento, el desarrollo favoreció a Palmeiras, que consiguió ampliar la diferencia mediante una definición de Marlon Freitas.

Con el 2-0, el conjunto paulista parecía encaminarse a cerrar la primera semifinal con una ventaja que lo dejaría en una posición favorable para definir la clasificación como local.

Sin embargo, Fluminense no abandonó la búsqueda del descuento y encontró una oportunidad en los minutos finales.

Wesley Natã aprovechó una salida fallida del arquero visitante, según describió TyC Sports, y convirtió el 2-1 que terminó siendo definitivo.

El tanto modificó el panorama de la eliminatoria. Aunque Palmeiras consiguió el triunfo fuera de casa, Fluminense logró reducir la diferencia y llegará al segundo partido con posibilidades de revertir el resultado.

Cuándo se juega la revancha y qué necesita cada equipo

La definición de esta semifinal está prevista para el miércoles 21 de octubre en San Pablo, donde Palmeiras tendrá la ventaja deportiva de jugar ante su público.

El conjunto paulista avanzará a la final si gana o empata. Fluminense, en cambio, necesitará imponerse por al menos dos goles de diferencia para conseguir la clasificación directa.

Si el equipo de Río de Janeiro gana por un solo gol, la serie quedará igualada en el resultado global y se resolverá mediante el procedimiento previsto por el reglamento de la competencia.

Por otro lado, la otra semifinal enfrentará a Estudiantes de La Plata y Flamengo, que comenzarán su serie este jueves 15 de octubre.

De esta manera, la Copa Libertadores ingresa en su etapa decisiva, con Palmeiras mejor posicionado después del primer encuentro, aunque todavía sin un lugar asegurado en la final.