Estudiantes de La Plata afrontará este jueves 15 de octubre uno de los compromisos más importantes de su temporada cuando reciba a Flamengo, desde las 21:30, en el estadio Jorge Luis Hirschi. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará conseguir una ventaja como local antes de viajar a Brasil para disputar la revancha, programada para el jueves 22 de octubre en el Maracaná.

La serie representa el regreso de Estudiantes a una semifinal internacional después de 17 años. Su última participación en esta instancia había sido en 2009, cuando terminó conquistando su cuarta Copa Libertadores.

Cómo llega Estudiantes a la semifinal

El equipo platense consiguió su clasificación tras eliminar a Corinthians en los cuartos de final. En el encuentro disputado en San Pablo logró una victoria por 1-0 gracias a un gol de Alexis Castro.

En su presentación más reciente por el Torneo Clausura, Estudiantes igualó 2-2 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Para ese compromiso, Medina decidió preservar a varios titulares con el objetivo de administrar las cargas físicas antes del encuentro internacional.

Sin embargo, el entrenador no podrá contar con Marcos Rojo. CONMEBOL rechazó el pedido de inscripción del defensor y el club anunció que recurrirá al TAS para intentar revertir la decisión.

Desde la institución sostienen que el procedimiento de registro se realizó conforme a la normativa vigente. Por el momento, el futbolista no está habilitado para disputar el encuentro.

Flamengo llega con cuatro ausencias

El equipo brasileño, dirigido por Leonardo Jardim, atraviesa un presente favorable en el campeonato local, donde ocupa el primer puesto del Brasileirão.

Flamengo accedió a las semifinales después de eliminar a Independiente del Valle, con una victoria por 2-0 en el primer encuentro y un empate 1-1 en la revancha.

No obstante, tendrá que modificar su formación habitual por diferentes situaciones físicas y disciplinarias.

Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en la muñeca izquierda, mientras que Danilo presenta una doble fractura de mandíbula. Ayrton Lucas también se encuentra lesionado y Jorginho deberá cumplir una suspensión por su expulsión en los cuartos de final.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase de grupos de esta edición: empataron 1-1 en La Plata y Flamengo ganó 1-0 en Brasil.

Las probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino y Pedro.

DT: Leonardo Jardim.

Hora, estadio y dónde ver el partido

COPA LIBERTADORES 2026 Estudiantes 21:30 Jueves 15 de octubre SEMIFINAL · IDA Flamengo 📍 Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO), La Plata 📺 TV: Fox Sports, Disney+ Premium y Telefe 🏁 Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay) 🖥️ VAR: Ulises Mereles (Ecuador) Partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Libertadores, prevista para el 28 de noviembre. El resultado de este jueves determinará las condiciones con las que ambos equipos afrontarán el encuentro decisivo en Río de Janeiro.