Boca Juniors afronta días decisivos de cara a la revancha frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. Después de perder 1-0 en La Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita revertir la serie en Brasil y mantiene abierta la posibilidad de recuperar a uno de sus principales referentes: Leandro Paredes.

El mediocampista sufrió un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho durante el encuentro ante Instituto, disputado en Córdoba. Aunque los plazos habituales de recuperación superarían el tiempo disponible hasta el próximo partido internacional, el futbolista comenzó a realizar trabajos de campo y su evolución alimenta las expectativas de una posible convocatoria.

Según informó TyC Sports, Paredes participó de tareas sobre el césped durante la práctica del miércoles. El cuerpo técnico seguirá de cerca sus sensaciones físicas y determinará las cargas de entrenamiento de los próximos días.

Una recuperación que obliga a evaluar los riesgos

El principal inconveniente es el tiempo transcurrido desde la lesión. Si Paredes juega el martes 20 de octubre, habrá completado apenas 11 días de recuperación, mientras que el plazo de referencia mencionado en la información original es de aproximadamente 21 días.

Esa diferencia representa un factor importante para la decisión. Un regreso anticipado podría aumentar las posibilidades de una recaída y prolongar su ausencia en una etapa del calendario con varios compromisos determinantes.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre su participación. La decisión quedaría supeditada a los controles médicos, la respuesta muscular y las evaluaciones que se realicen antes del encuentro.

El antecedente que mantiene abierta la posibilidad

No sería la primera vez que Paredes intenta regresar antes de completar los tiempos habituales de recuperación.

En la previa del partido contra Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el mediocampista había atravesado una lesión muscular similar. En aquella oportunidad fue titular y disputó los 90 minutos, aunque no logró alcanzar su mejor rendimiento físico.

Ese antecedente aparece nuevamente en la evaluación deportiva, pero no garantiza que las condiciones actuales permitan repetir la experiencia.

El Superclásico también entra en los cálculos

Además de la Copa Sudamericana, Boca mantiene objetivos en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la tabla anual. En ese calendario aparece el Superclásico frente a River, previsto para el domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

Si el club decide respetar un período de recuperación más prolongado, ese encuentro podría convertirse en una alternativa para su regreso.

Sin embargo, la derrota en el primer partido contra Vasco da Gama modificó el escenario deportivo. Boca necesita ganar en Brasil para mantener sus posibilidades de avanzar a la final continental y la presencia de su capitán es una de las alternativas que analiza el cuerpo técnico.

Por ahora, Paredes continuará con tareas progresivas y será evaluado durante los próximos entrenamientos. Su inclusión, ya sea desde el inicio o como alternativa, permanece sin confirmación.

La decisión final deberá contemplar tanto la necesidad deportiva del equipo como las consecuencias de adelantar su regreso.