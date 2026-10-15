El futbolista argentino Brian Fernández, de 32 años, volvió a referirse públicamente a su historia personal y a las dificultades que atravesó por el consumo de sustancias. En una entrevista con el canal Sistema Joaco Santos, el exdelantero de Racing y Defensa y Justicia reveló que probó cocaína por primera vez cuando tenía apenas 13 años.

Actualmente sin club, según la información publicada por TyC Sports, Fernández repasó distintos momentos de su vida y explicó cómo fueron cambiando sus prioridades a medida que avanzaba su carrera profesional.

Su primer contacto con las drogas

Durante la conversación, el delantero recordó que su primera experiencia con la cocaína ocurrió en Santa Fe, cuando todavía no había comenzado su recorrido futbolístico.

«Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí», expresó.

Fernández también sostuvo que, desde su perspectiva, aquella decisión no estuvo determinada por las personas que lo rodeaban. Según explicó, fue una elección personal que terminó teniendo consecuencias en diferentes etapas de su vida.

Sus declaraciones forman parte de un testimonio individual y no deben interpretarse como una explicación general sobre los factores que intervienen en los consumos problemáticos.

La llegada a Racing y los cambios en su vida

Uno de los momentos que Fernández identificó como determinantes fue su incorporación a Racing Club, a finales de 2014, después de su etapa en Defensa y Justicia.

El futbolista recordó que atravesaba un buen momento deportivo, pero que comenzó a experimentar dificultades para administrar los cambios asociados con su crecimiento profesional.

«Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing», señaló durante la entrevista.

En ese contexto, mencionó el dinero, los automóviles, la exposición pública y las nuevas posibilidades económicas como elementos que modificaron su vida cotidiana.

También recordó sus mudanzas desde Florencio Varela hacia lugares como Puerto Madero, Nordelta y Canning. Con el paso del tiempo, aseguró haber comprendido que aquellos cambios materiales no resolvían sus dificultades personales.

«Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así», reconoció.

Su último paso por Uruguay y la importancia de la familia

A comienzos de febrero de 2026, Fernández fue presentado como incorporación de Fénix, equipo de la Segunda División de Uruguay. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por TyC Sports, no llegó a disputar partidos oficiales con esa camiseta.

Durante aquella presentación, el delantero también había hablado sobre su proceso personal y la importancia que habían adquirido sus vínculos familiares.

En esa oportunidad, destacó que recibir mensajes de su madre, sus hermanos y su hijo representaba una parte importante de la vida que buscaba construir.

El jugador reconoció entonces que sostener esos cambios era una de las dificultades más importantes que había enfrentado.

Un futuro deportivo todavía sin definiciones

Las nuevas declaraciones de Fernández vuelven a poner en primer plano una historia que combina su trayectoria profesional con situaciones personales que él mismo decidió hacer públicas.

Por el momento, la información disponible no permite confirmar un próximo destino futbolístico ni establecer cómo continuará su carrera.

Su testimonio deja expuesta la manera en que el delantero interpreta hoy distintas etapas de su pasado, mientras su futuro dentro del fútbol profesional permanece abierto.