Estudiantes de Río Cuarto deberá reorganizar su estructura económica tras el descenso a la Primera Nacional, consumado luego de la derrota por 1-0 ante River, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Su presidente, Luis Amor, asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas durante la campaña y anticipó que la adecuación financiera será el desafío más inmediato.

“Reconocer que la primera responsabilidad es de uno, de algunas decisiones que pueda haber tomado mal”, sostuvo el dirigente en una entrevista con el Diario Puntal. La autocrítica llegó después de que el conjunto cordobés perdiera la categoría de manera anticipada.

En esa conversación, Amor vinculó las dificultades deportivas con la distancia presupuestaria entre las categorías. Consideró que la Primera División exige recursos de otra escala y admitió que Estudiantes no logró responder a esa exigencia económica, una variable que, según su evaluación, condicionó el resto del proyecto.

“El torneo de Primera División es de mucho nivel, de mucha jerarquía y de un presupuesto que cotiza en otra moneda”, afirmó. Su explicación combinó el reconocimiento de posibles errores propios con las limitaciones que encontró el club para sostener su participación en la máxima categoría.

El presidente también cuestionó a sectores empresariales que, según sostuvo, obtuvieron beneficios por el movimiento comercial generado por Estudiantes sin acompañar económicamente a la institución. “Hay gente que se ha beneficiado con este movimiento de Estudiantes de Río Cuarto y no tuvo el mínimo gesto de apoyar en algo del club”, expresó.

Ese reclamo coincidió con una publicación previa en su cuenta de Instagram, donde había utilizado la palabra “miseria” para calificar la actitud de empresarios a los que reprochó esa falta de colaboración. Se trata de una valoración del dirigente sobre el respaldo recibido durante el paso por Primera.

Amor también señaló que la situación económica nacional dificultó la asistencia de los hinchas. En su análisis, las familias enfrentan problemas para llegar a fin de mes y el gasto de ir a la cancha representa un consumo de lujo.

Con el regreso a la Primera Nacional, la conducción deberá revisar los compromisos asumidos para competir en la elite. “Lo más difícil es la tarea inmediata que tenemos ahora, de desarmar lo que hubo que hacer para competir en Primera División en términos financieros y económicos”, explicó Amor al describir el trabajo que afrontará el club.