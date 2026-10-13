Agustín Módica marcó el gol que le dio a Gimnasia de Mendoza la victoria ante Newell's por la fecha 12 y quedó como protagonista de un triunfo con un significado especial por su identificación con Rosario Central. El delantero, actual goleador del torneo, atraviesa un presente que también alimenta su ilusión de jugar en Italia.

En una entrevista con Zapping Sport, de Radio 2, Módica habló sobre esa conquista, la búsqueda de continuidad que lo llevó a salir de Central y sus objetivos. “Uno siendo hincha de Central, no hay nada más lindo que hacerle un gol a Newell's”, expresó al explicar el valor personal del tanto.

El atacante describió su definición como un remate que terminó en el ángulo y se refirió con humor al resultado del disparo. También restó importancia a los roces posteriores al festejo: aseguró que quedaron dentro de la cancha y que no hubo consecuencias mayores.

En su análisis del partido, reconoció que Gimnasia fue superado durante el primer tiempo y que no logró jugar bien en ese tramo. Destacó, en cambio, la reacción del equipo después del descanso, frente a un rival al que valoró por la calidad de su plantel y de su entrenador.

Módica le atribuyó un papel importante a Darío Franco en la adaptación del grupo. Explicó que el técnico los ayudó a incorporar una propuesta basada en el manejo de la pelota y la presión alta, dos aspectos que, según su mirada, caracterizan al conjunto mendocino.

La continuidad que encontró en Gimnasia fue uno de los motivos centrales de su salida de Rosario Central. Según relató en la misma entrevista, la cantidad de delanteros del plantel lo dejaba muchas veces afuera de los trabajos tácticos y esa situación había afectado su sensación de sentirse jugador.

El delantero aclaró que comprendía la competencia por el puesto y valoró la predisposición de la dirigencia para facilitar el préstamo. Su intención era sumar minutos, recuperar confianza y volver a tener protagonismo, algo que hoy acompaña con goles.

Sobre su futuro, Módica afirmó que hubo algún sondeo de clubes italianos, sin mencionar instituciones ni negociaciones concretas. También reconoció que tiene el deseo de representar a la selección de Italia, aunque remarcó que prefiere mantener la tranquilidad y seguir trabajando.

Para el cierre del año, ubicó las metas colectivas por delante de su rendimiento individual. Su objetivo es que Gimnasia siga ganando y llegue lo más lejos posible. En ese horizonte, dejó abierta la ilusión de pelear por un campeonato.

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