Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito para recibir el partido que Argentina albergará en el Mundial 2030. A través de un video publicado en sus redes sociales, el club presentó su propuesta con imágenes de Rosario, recuerdos del Mundial 1978 y una maqueta de las obras proyectadas para el estadio. La iniciativa no implica una confirmación de la sede.

La competencia tendrá encuentros en tres continentes. Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno como parte de la celebración del centenario de la Copa del Mundo, mientras que España, Marruecos y Portugal concentrarán la mayoría de los encuentros. En ese marco, Central busca que el compromiso previsto en territorio argentino se dispute en Rosario.

“En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…”, escribió el club al difundir la presentación, acompañada por otra consigna: “Rosario de cara al mundo”. El mensaje apela al antecedente del estadio como escenario de seis partidos de la Copa del Mundo de 1978.

La pieza audiovisual combina ese recorrido deportivo con referencias a la identidad de la ciudad y del club. Entre las figuras que aparecen están Ángel Di María, Roberto Fontanarrosa, Alberto Olmedo y Fito Páez. Su presencia forma parte de una presentación que busca vincular la historia del Gigante con la proyección internacional de Rosario.

El video también recupera testimonios de referentes del fútbol. Entre ellos, una declaración de César Luis Menotti: “El momento más feliz de mi vida en el fútbol lo pasé ahí”. Además, incluye un registro de Diego Maradona, quien señalaba que, si pudiera elegir, “elegiría Rosario siempre”. Son declaraciones incorporadas por el club a su presentación, que también contiene frases de Mario Alberto Kempes, José Mourinho y Daniele De Rossi.

Otro tramo muestra una maqueta con nuevos accesos, mayor capacidad e infraestructura renovada. Esas imágenes corresponden al proyecto presentado para el Gigante de Arroyito. La postulación pública abre así una aspiración del club: volver a recibir un encuentro mundialista, esta vez en la edición del centenario. La elección del estadio argentino sigue sin estar confirmada en la información disponible.

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