La inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9% y acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses del año, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Vivienda y educación fueron los rubros con mayores aumentos, mientras que restaurantes y hoteles quedaron en el extremo inferior.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba mensual del 3,1%. Fue el incremento más alto entre las categorías relevadas y se ubicó 1,2 puntos porcentuales por encima del nivel general.

Educación siguió con un aumento del 3,0%, también por encima del promedio. Los otros dos rubros con mayores variaciones fueron Comunicación, que avanzó un 2,5%, y Salud, con un 2,4%. Así, las cuatro divisiones superaron el registro mensual del IPC.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,0%, una décima por encima de la inflación general. El dato permite distinguir el comportamiento de los productos alimenticios del promedio de la canasta: aunque su variación quedó por debajo de las mayores subas del mes, también superó el 1,9%.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo un incremento del 1,1%, el menor de septiembre. La diferencia con Vivienda, la división que encabezó los aumentos, fue de dos puntos porcentuales. Esa distancia muestra que el movimiento de los precios no fue uniforme entre los distintos componentes del consumo.

Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco registraron aumentos del 1,4% cada uno. Ambos quedaron medio punto porcentual por debajo del índice general, aunque mantuvieron variaciones positivas durante el mes.

Transporte subió un 1,5%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentó un 1,6%. Estas categorías también se ubicaron por debajo de la inflación mensual, junto con indumentaria, bebidas alcohólicas y restaurantes y hoteles.

El balance de septiembre combinó, de este modo, aumentos cercanos al 3% en vivienda y educación con variaciones más moderadas en otros rubros. Las categorías que quedaron rezagadas frente al promedio igualmente registraron incrementos: un aumento menor al IPC general no implica una baja de precios.