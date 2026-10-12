La debilidad de la recuperación económica aparece como uno de los principales desafíos del gobierno de Javier Milei frente al escenario electoral. La desaceleración de la inflación convive con dificultades para reactivar el consumo, la producción y el financiamiento, mientras el crecimiento de algunos sectores todavía no se extiende con igual intensidad al conjunto de la economía.

En ese contexto circulan versiones sobre posibles cambios de gabinete y modificaciones del programa económico. Sin embargo, la información disponible no incluye anuncios oficiales que confirmen reemplazos ni una decisión de alterar el rumbo. Tampoco contiene una declaración del Presidente que permita presentar como un hecho un descarte definitivo de esos cambios.

El acceso al crédito es uno de los puntos centrales del panorama económico. Las tasas de interés elevadas y las dificultades para obtener financiamiento limitaron la actividad. Una recuperación de los préstamos podría favorecer el consumo y la producción, aunque su alcance y sus plazos siguen siendo inciertos.

La política monetaria concentra parte de esa discusión. El planteo de flexibilizarla busca estimular la circulación de pesos y la actividad, mientras que la prioridad oficial sigue puesta en reducir la inflación. El interrogante es cómo impulsar la recuperación sin comprometer la estabilización de los precios.

El programa económico tiene entre sus ejes las exportaciones agropecuarias, la energía y la minería. Esas actividades presentan oportunidades de inversión, pero sus avances tienen un impacto desigual entre regiones y sectores. Su dinamismo todavía no implica una mejora equivalente en los grandes centros urbanos ni en la capacidad de consumo de los hogares.

Neuquén ofrece un ejemplo de ese movimiento sectorial. La actividad vinculada con Vaca Muerta impulsa obras y demanda de viviendas y oficinas. La posibilidad de que ese crecimiento se extienda a otras actividades constituye una de las variables relevantes para evaluar la recuperación.

También forman parte del panorama la evolución de Brasil, el tipo de cambio y las inversiones energéticas y mineras. No hay en el material disponible cifras ni proyecciones que permitan precisar cuánto podrían aportar al crecimiento durante el último trimestre.

De cara a las elecciones, el desafío económico del oficialismo incluye traducir la menor inflación en mejoras de ingresos, empleo y consumo. La velocidad de esa recuperación será un factor central para evaluar los resultados del programa.