Tres camioneros auxiliaron a un automovilista que había despistado y chocado contra una alcantarilla sobre la Ruta Provincial 65, en las inmediaciones de Teodelina. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada de este lunes, cuando los trabajadores viajaban hacia Chañar Ladeado y detectaron una luz que provenía de la banquina.

Según el relato de Gustavo Alunda recogido por La Opinión de Pergamino, el hombre accidentado utilizaba la linterna de su teléfono celular para pedir ayuda. Alunda, transportista de cereales oriundo de Vedia, viajaba en el asiento del acompañante y pidió al conductor que retrocediera para comprobar qué sucedía.

Al acercarse, encontraron un automóvil bordó con importantes daños, a varios metros de la calzada. Junto al vehículo estaba su conductor, de aproximadamente 50 años, quien, de acuerdo con ese relato, había recuperado el conocimiento y logrado salir del habitáculo por sus propios medios.

El automovilista estaba desorientado, presentaba golpes en la zona intercostal y tenía poca ropa para afrontar el frío. Además, comenzaba a llover. Los tres trabajadores buscaron elementos para abrigarlo y permanecieron con él mientras esperaban asistencia.

Una frazada, camperas y cartones que recogieron del propio auto les permitieron protegerlo del clima. Alunda también reunió las pertenencias que habían quedado esparcidas por la banquina y las guardó en un bolso. El acompañamiento se extendió durante cerca de una hora, hasta que llegaron los servicios de emergencia para atender al conductor.

La oscuridad y la falta de iluminación dificultaban advertir lo que había ocurrido fuera de la calzada. Los camioneros circulaban por un trayecto que no utilizaban habitualmente. “No sé por qué se me ocurrió agarrar por esa ruta”, expresó Alunda a La Opinión al recordar cómo llegaron al lugar.

El episodio tiene un antecedente en la historia del transportista. El viernes 9 de enero había intervenido en otro siniestro, ocurrido en la bajada de Fontezuela de la Autopista de la Ruta Nacional 8, cerca de Pergamino.

En aquella oportunidad, auxilió a “Coco” Bello, un vecino de Pergamino cuyo automóvil había despistado y quedado entre malezas altas. Bello estaba atrapado dentro del vehículo, que resultaba difícil de ver desde la ruta. En ambos episodios, Alunda advirtió una emergencia fuera de la calzada y se detuvo para prestar ayuda.

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