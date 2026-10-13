Eloy Room, arquero de Curazao, recibió un reconocimiento de los Récords Guinness por las 16 atajadas que realizó en el empate 0-0 ante Ecuador en el Mundial 2026. Con esa actuación, el futbolista de 37 años igualó el registro de intervenciones en un mismo partido de una Copa del Mundo que Tim Howard había establecido en Brasil 2014.

El encuentro se disputó el 20 de junio en el Kansas City Stadium, por la segunda fecha del Grupo E. Las respuestas de Room permitieron que la selección caribeña mantuviera su arco invicto y consiguiera el primer punto mundialista de su historia. Curazao llegó al torneo como el país más pequeño en lograr la clasificación.

La certificación tuvo una diferencia entre el documento entregado al jugador y el registro publicado después: el reconocimiento enmarcado indicaba inicialmente 15 atajadas, mientras que el sitio oficial de Guinness corrigió la cifra a 16. Ese último número lo ubicó a la par del arquero estadounidense.

Howard había alcanzado la marca frente a Bélgica, en los octavos de final de 2014. Aquel partido terminó con una derrota de Estados Unidos por 2-1 en tiempo suplementario. Room, en cambio, pudo cerrar su actuación con el arco en cero y sostener la igualdad para Curazao.

Los números del encuentro reflejaron el dominio de Ecuador y la exigencia que afrontó el guardameta. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece tuvo el 75% de la posesión, realizó 27 remates y completó 642 pases. El seleccionado caribeño registró 10 disparos, tres de ellos al arco, y 224 entregas.

Las intervenciones más destacadas de Room llegaron durante el segundo tiempo. Primero respondió ante un cabezazo a quemarropa y luego detuvo un intento de Enner Valencia. También evitó oportunidades de Kevin Rodríguez, Willian Pacho, Nilson Angulo y Pedro Vite, fundamentales para que el marcador no se modificara.

Tras la oficialización del reconocimiento, el arquero nacido en Países Bajos y jugador del Miami FC expresó su alegría en una publicación en sus redes sociales. “Oficialmente poseedor de un récord mundial Guinness. Un honor increíble y un momento que jamás olvidaré”, escribió.

En ese mismo mensaje, Room manifestó su orgullo por representar a Curazao en el escenario mundial y dedicó la distinción a los hinchas de su país. Les agradeció el acompañamiento durante su carrera y sostuvo que el logro también les pertenecía.