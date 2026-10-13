La situación de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal sumó un nuevo capítulo. El delantero podría enfrentar una suspensión de hasta seis meses después de abandonar una concentración del equipo nacional, en medio de diferencias con el entrenador Jorge Jesus. Por el momento, no se informó una resolución disciplinaria definitiva.

Según publicó TyC Sports este martes 13 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol habría iniciado un expediente el pasado 10 de octubre para evaluar la conducta del capitán. El medio también señaló que el jugador permanece suspendido preventivamente mientras se analiza el caso, aunque esa medida requiere corroboración mediante una comunicación oficial de la entidad.

Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

El conflicto se habría originado el 30 de septiembre, durante el compromiso de Portugal frente a Noruega, que terminó con una victoria portuguesa por 2-1.

De acuerdo con la reconstrucción publicada, Cristiano Ronaldo permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego. El delantero sostuvo que el entrenador lo había enviado a realizar ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora, pero finalmente decidió no utilizarlo.

La situación habría provocado un desacuerdo que terminó con la salida del futbolista de la concentración.

Hasta el momento, la versión del entrenador sobre los detalles de ese episodio no aparece desarrollada en la información original. Por eso, las circunstancias precisas de la discusión deben considerarse pendientes de confirmación independiente.

La sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo

El reglamento disciplinario citado por TyC Sports contempla penas de entre uno y seis meses de suspensión, además de una multa mínima de 510 euros para este tipo de infracciones.

Sin embargo, la eventual sanción dependerá de la evaluación del organismo competente y de los elementos incorporados al expediente.

Un aspecto que podría favorecer al delantero es el reconocimiento de su conducta. Según el medio, Cristiano admitió que su condición de capitán implica una responsabilidad adicional y aceptó que sus decisiones puedan tener consecuencias.

Ese descargo podría funcionar como atenuante y reducir una eventual sanción máxima de seis a tres meses. Se trata de una posibilidad, no de una resolución confirmada.

El antecedente de Ricardo Carvalho

La situación recuerda lo ocurrido en 2011 con Ricardo Carvalho, quien abandonó una concentración de Portugal después de diferencias con el entonces entrenador Paulo Bento.

En aquella oportunidad, el defensor recibió una suspensión de un año. El caso vuelve a mencionarse por las similitudes disciplinarias, aunque cada expediente debe analizarse de acuerdo con sus circunstancias y la normativa aplicable.

Paradójicamente, Cristiano Ronaldo había cuestionado públicamente aquella decisión de Carvalho y defendido el principio de que ningún futbolista tiene asegurada su titularidad en el seleccionado.

¿Puede regresar Cristiano Ronaldo en noviembre?

Más allá del procedimiento disciplinario, la continuidad del delantero en Portugal no estaría descartada.

Según la información publicada, Jorge Jesus manifestó que mantiene abierta la posibilidad de volver a convocarlo. En la misma línea, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, habría expresado su intención de recuperar al capitán para los próximos compromisos internacionales.

Por otro lado, las redes oficiales del seleccionado destacaron recientemente una actuación del delantero con Al Nassr, un gesto que no constituye por sí mismo una confirmación de su regreso.

La próxima definición dependerá del avance del expediente, de una eventual sanción y de las decisiones deportivas del cuerpo técnico.