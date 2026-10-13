Boca Juniors afrontará este martes 13 de octubre uno de los compromisos centrales de su temporada cuando reciba a Vasco da Gama, desde las 21:30, en el estadio Alberto J. Armando. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y tendrá al chileno Piero Maza como árbitro, de acuerdo con la información publicada por TyC Sports.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir una ventaja como local antes de viajar a Brasil para disputar la revancha. Sin embargo, deberá afrontar el encuentro sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba.

La ausencia del mediocampista obliga al entrenador a modificar una estructura que venía sosteniendo buenos resultados. Según el medio deportivo, Boca acumula 17 partidos consecutivos sin derrotas y llega a esta instancia después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final.

Las alternativas que analiza Arruabarrena

La principal incógnita pasa por el reemplazante de Paredes. Carlos Palacios aparece como una de las opciones para ocupar ese lugar, aunque Williams Alarcón también está entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico.

En el ataque, la disputa estaría entre Sebastián Villa y Ángel Romero. La decisión dependerá del planteo que el entrenador pretenda utilizar frente al conjunto brasileño.

Estas variantes forman parte de las versiones periodísticas previas al partido y todavía no representan una formación oficialmente confirmada.

Cómo llega Vasco da Gama

El equipo brasileño, conducido por Pedro Emanuel, alcanzó las semifinales después de finalizar segundo en el Grupo G con diez puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Posteriormente, según la información difundida, eliminó a Olimpia y a Independiente Medellín para instalarse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Su situación en el Brasileirao es diferente. Vasco ocupa el puesto 14 de la clasificación y se encuentra a tres puntos de la zona de descenso, por lo que también necesita sumar en el campeonato local.

El plantel cuenta con futbolistas argentinos como Alan Lescano, Santiago Sosa, Claudio Spinelli y Facundo Colidio. Este último no estaría habilitado para disputar la serie, debido a su participación anterior en la competencia con River Plate.

La revancha y la incertidumbre por el estadio

La vuelta está prevista para el martes 20 de octubre, también a las 21:30, aunque la sede continúa bajo discusión según TyC Sports.

Vasco pretende utilizar el Maracaná, mientras que su estadio habitual, São Januário, no cumpliría con las exigencias de capacidad establecidas para esta instancia de la competencia.

En paralelo, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque disputarán la otra semifinal, de la que saldrá el segundo finalista.

Para Boca, el objetivo inmediato será conseguir un resultado favorable en Buenos Aires y llegar con ventaja al encuentro decisivo en territorio brasileño.

Boca vs. Vasco: probables formaciones

Boca Juniors

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama

Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; Bruno Duarte da Silva.

DT: Pedro Emanuel.

Dónde ver el partido en vivo

La transmisión está anunciada por DSports, canal 610 de DirecTV y 109 de Flow, según la información de origen. La disponibilidad puede depender del servicio contratado.