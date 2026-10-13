River comienza a preparar su próximo compromiso frente a Sarmiento de Junín con una decisión pendiente en el mediocampo. La actuación de Lautaro Pereyra en la victoria por 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto abrió una alternativa para Leonardo Ponzio, quien deberá definir si mantiene al juvenil entre los titulares o recupera la estructura que venía utilizando.

El futbolista de 18 años aprovechó la ausencia de Thiago Almada para tener su primera oportunidad desde la llegada del actual cuerpo técnico. Su rendimiento fue uno de los aspectos destacados del encuentro disputado el último sábado y lo posicionó nuevamente como una opción para el equipo.

La actuación que cambió el panorama

Pereyra comenzó el partido como enlace, ubicado detrás de los delanteros. Desde esa posición participó en la generación de juego, buscó asociarse con sus compañeros e intentó remates desde media distancia.

Durante el primer tiempo tuvo intervenciones en el ataque de River y contribuyó a la circulación de la pelota en los últimos metros.

Posteriormente, cuando pasó a desempeñarse sobre el sector izquierdo, su participación ofensiva disminuyó. A los 23 minutos del segundo tiempo fue reemplazado por Almada, quien regresó después de superar una lesión.

Hasta ese encuentro, Pereyra acumulaba 12 presentaciones en Primera División, todas durante la conducción de Eduardo Coudet. Con Ponzio todavía no había sumado minutos, pese a formar parte de las alternativas disponibles.

Pereyra o Galván: dos opciones para el mediocampo

La principal incógnita pasa por la elección entre Lautaro Pereyra y Tomás Galván.

Ambos futbolistas presentan características diferentes. Pereyra tiene una mayor tendencia a ubicarse cerca de los delanteros, recibir entre líneas y buscar situaciones ofensivas.

Galván, en cambio, ofrece un recorrido más amplio dentro del mediocampo y puede colaborar tanto en la elaboración como en la recuperación de la pelota.

Esta diferencia será importante para Ponzio, especialmente por la presencia de Thiago Almada, quien también necesita espacios para participar en la construcción del juego.

Según la información publicada por TyC Sports, Galván aparece inicialmente con mayores posibilidades de comenzar como titular. Sin embargo, la actuación de Pereyra mantiene abierta la disputa.

El probable equipo de River para visitar a Sarmiento

De acuerdo con la formación tentativa difundida, River podría presentar a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La alineación todavía no fue confirmada oficialmente.

Una oportunidad para sumar continuidad

El encuentro ante Sarmiento representa una nueva instancia para River en su búsqueda de recuperar terreno en el Torneo Clausura y en la tabla anual.

En ese contexto, Ponzio deberá decidir si prioriza el equilibrio del mediocampo o incorpora una alternativa con mayor participación ofensiva.

Pereyra ya demostró que puede responder cuando recibe una oportunidad. La decisión sobre su continuidad dependerá de los entrenamientos previos al partido y del planteo que el entrenador elija para jugar en Junín.