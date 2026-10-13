Atlético de Madrid y Manchester United se enfrentarán este martes 13 de octubre, desde las 16:00 de Argentina, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, de acuerdo con la programación difundida por TyC Sports.

El encuentro tendrá como protagonistas a dos equipos que comenzaron de manera diferente su participación continental. Mientras el conjunto español necesita sumar después de perder en su estreno, el representante inglés intentará prolongar su comienzo ganador.

Atlético quiere trasladar su presente en LaLiga a Europa

El equipo de Diego Simeone llega después de caer 2-1 frente a Liverpool en Anfield, resultado que lo dejó sin unidades en la primera fecha de la competición.

Sin embargo, su rendimiento en el campeonato español muestra otro panorama. Según los resultados consignados en la previa, Atlético acumula cuatro victorias consecutivas en LaLiga, entre ellas un triunfo 2-1 frente a Real Madrid en el clásico de la capital.

En su presentación más reciente superó 2-1 a Alavés como visitante, con un gol de Cristian Romero sobre el cierre del encuentro.

Ahora buscará conseguir sus primeros puntos en la Champions y mejorar su ubicación en la clasificación general.

Manchester United busca sostener su comienzo europeo

El conjunto inglés, dirigido por Michael Carrick según la información publicada, inició su campaña continental con una victoria 4-0 sobre Sabah de Azerbaiyán.

Ese resultado le permitió comenzar con tres puntos, aunque su actualidad en la Premier League es diferente.

Manchester United consiguió apenas una victoria en sus primeros seis encuentros del campeonato inglés, según los datos de la noticia original.

Además, viene de igualar 1-1 frente a Tottenham en Old Trafford, después de comenzar ganando con un tanto de Bryan Mbeumo. El empate llegó en tiempo de descuento, pese a que Tottenham jugaba con un futbolista menos.

El equipo también registra una derrota ante Manchester City y una eliminación frente a Brighton en la Copa de la Liga.

Las posibles formaciones

Atlético de Madrid

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubil, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Álex Baena, Koke, Pablo Barrios; Ademola Lookman y Jonathan David.

DT: Diego Simeone.

Manchester United

Senne Lammens; Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Carlos Baleba, Youri Tielemans; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo.

DT: Michael Carrick.

Las alineaciones fueron publicadas como probables y están sujetas a modificaciones hasta la confirmación oficial.

El último antecedente entre ambos clubes en la Champions corresponde a los octavos de final de la temporada 2021/22. En aquella oportunidad empataron 1-1 en Madrid y Atlético ganó 1-0 en Old Trafford para avanzar a cuartos de final.



El resultado de este martes será importante para las aspiraciones de ambos en una fase de liga donde cada punto influye en la clasificación hacia las rondas eliminatorias.