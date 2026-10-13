La Fórmula 1 podría volver a competir en territorio africano después de 37 años. Según informó TyC Sports este martes 13 de octubre, Ruanda fue elegida como futura sede de un Gran Premio a partir de 2030, mediante un acuerdo previsto por diez temporadas.

El anuncio representa un nuevo paso en la expansión geográfica del campeonato, que no disputa una carrera en África desde el 14 de marzo de 1993, cuando el francés Alain Prost ganó el Gran Premio de Sudáfrica al volante de un Williams-Renault.

De concretarse el proyecto, la categoría volvería a tener presencia en el continente africano y ampliaría su calendario internacional.

Un circuito nuevo cerca de la capital

El escenario elegido estaría ubicado en Bugesera, una localidad situada aproximadamente a 40 kilómetros de Kigali, capital de Ruanda.

El complejo se construiría en las inmediaciones del nuevo aeropuerto internacional y formaría parte de una iniciativa que busca combinar infraestructura deportiva, turismo y actividad comercial.

Además de recibir competencias automovilísticas, las instalaciones estarían preparadas para albergar otros eventos internacionales, conferencias y espectáculos durante el resto del año.

Por el momento, no se informó una fecha exacta para la primera carrera ni se detallaron públicamente, en la información analizada, los costos definitivos de construcción y financiación.

La apuesta de la Fórmula 1 por nuevos mercados

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, destacó que la incorporación de Ruanda permitiría extender el alcance mundial del campeonato.

Por su parte, el presidente ruandés, Paul Kagame, sostuvo que la iniciativa pretende generar beneficios que trasciendan la realización de una competencia anual.

Entre los objetivos mencionados aparecen la creación de puestos de trabajo, la formación de profesionales vinculados al automovilismo y el desarrollo de nuevas oportunidades para pilotos, ingenieros y técnicos africanos.

Sin embargo, esos resultados dependerán de la ejecución del proyecto y de las inversiones que finalmente se concreten.

En este marco, la Federación Internacional del Automóvil, presidida por Mohammed Ben Sulayem, tendría participación en la supervisión del desarrollo del circuito para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la categoría.

África, una ausencia que comenzó en 1993

La relación de la Fórmula 1 con África comenzó en 1958, cuando Marruecos organizó una competencia del Campeonato Mundial en Casablanca.

Posteriormente, Sudáfrica se convirtió en la principal sede africana, con carreras disputadas en East London y Kyalami.

El contexto político del apartheid y las dificultades organizativas interrumpieron esa continuidad. La categoría regresó a Sudáfrica en 1992 y 1993, pero los problemas económicos impidieron mantener la competencia en el calendario.

Desde entonces, distintos proyectos intentaron recuperar una fecha africana sin conseguir concretar el regreso.

Qué falta para que Ruanda reciba a la Fórmula 1

Aunque la información publicada señala a 2030 como año de incorporación, todavía quedan aspectos por definir, entre ellos el desarrollo definitivo del autódromo, las homologaciones correspondientes y la fecha de la competencia.

También será necesario conocer el esquema de financiación y los plazos de ejecución.

Si el proyecto avanza según lo anunciado, Ruanda podría convertirse en la nueva sede africana del campeonato y terminar con una ausencia que comenzó hace más de tres décadas.