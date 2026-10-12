Los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2026 por sus trabajos sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció la distinción este lunes 12 de octubre.

Hall, de la Universidad de Stanford, y Woodford, de la Universidad de Columbia, fueron reconocidos por investigaciones que permiten analizar cómo las políticas públicas pueden moderar las fluctuaciones de la economía. Según el comité Nobel, sus aportes mejoraron de manera significativa la capacidad de diseñar políticas de estabilización efectivas.

El trabajo de ambos investigadores contribuyó al desarrollo de nuevos modelos macroeconómicos, conocidos como neokeynesianos. Estos instrumentos permiten estudiar medidas fiscales y monetarias destinadas a atenuar los picos y las caídas del ciclo económico, así como cuantificar los efectos de esas decisiones.

El cambio central de sus investigaciones fue incorporar fundamentos microeconómicos a la construcción de esos modelos. En lugar de apoyarse únicamente en relaciones estadísticas entre grandes variables, como la inflación, la producción y el consumo, sus trabajos ofrecieron otra base para explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto.

De acuerdo con la evaluación del comité, ese enfoque representó un cambio de paradigma para el estudio de la estabilización macroeconómica. Los modelos se utilizan en bancos centrales y ministerios de Finanzas de distintos países para analizar el impacto de las políticas sobre los ciclos económicos. Esa aplicación vincula los desarrollos teóricos premiados con decisiones de gestión pública.

La distinción está dotada con 12 millones de coronas suecas, que se repartirán en partes iguales entre los dos economistas. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, en coincidencia con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Hall nació en 1943 en Palo Alto, California, y obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967. Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts, y también se doctoró en el MIT, en 1983. Ambos se desempeñan como profesores en sus respectivas universidades.

El premio de Economía fue creado en 1968 por el Sveriges Riksbank, el Banco Central de Suecia, con motivo de su tricentenario, y comenzó a entregarse en 1969. Aunque se anuncia junto con los Nobel tradicionales, no integraba el testamento original de Alfred Nobel.

En 2025, la distinción había recaído en Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por sus estudios sobre el crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa. El anuncio de Hall y Woodford cierra la temporada de los Premios Nobel 2026.