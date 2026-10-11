Gastón Ávila fue trasladado de urgencia a un sanatorio después de recibir una patada en el rostro durante la victoria de Rosario Central por 5 a 0 ante Independiente Rivadavia, en el Gigante de Arroyito. Según el parte oficial del club, el defensor sufrió un traumatismo craneofacial izquierdo y debió ser derivado para someterse a estudios clínicos y por imágenes.

El Departamento Médico del Plantel Profesional informó este domingo por la noche que Ávila comenzó a presentar hipotensión, mareos, náuseas y una fuerte cefalea en la zona de vestuarios, una vez terminado el encuentro. Ante esos síntomas, se decidió su traslado a la guardia de un centro de salud céntrico para una evaluación integral.

El comunicado difundido por los canales oficiales de la institución detalló los motivos de la derivación. La información disponible no incluye los resultados de los estudios ni precisiones sobre la evolución posterior del futbolista.

La jugada que provocó el golpe ocurrió cerca de los 40 minutos del primer tiempo. Ávila intentó disputar de cabeza una pelota aérea y recibió el impacto de la pierna levantada del delantero visitante Alex Arce. La acción dejó un marcado raspón en el rostro del defensor canalla.

El árbitro Facundo Tello amonestó inicialmente al atacante paraguayo. Sin embargo, tras la intervención del VAR y la revisión de la acción, modificó la sanción y expulsó de manera directa al capitán del conjunto mendocino.

La situación médica de Ávila generó preocupación en los cuerpos técnico y médico de Central al cierre de una jornada que había terminado con una amplia victoria como local.

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