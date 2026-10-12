La Cámara de Diputados comenzará este martes al mediodía el debate del proyecto de Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá los principales lineamientos de la propuesta, en el inicio de un proceso que el Gobierno busca completar antes de que termine el año.

El oficialismo deberá reunir apoyos fuera de su bloque para avanzar hacia el recinto. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, frente a los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum. Esa diferencia coloca las negociaciones con otros sectores como una condición central para el tratamiento del proyecto.

Los reclamos provinciales forman parte de esas conversaciones. Entre los puntos pendientes aparecen los recursos para obras públicas, el financiamiento de las universidades y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales. A esas demandas se suma la necesidad de contemplar fondos para las prestaciones vinculadas con la discapacidad.

El margen para atender esos pedidos está condicionado por los gastos ya comprometidos en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado. La discusión deberá compatibilizar esos compromisos con las solicitudes de recursos que acompañan la búsqueda de respaldo político.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para acercar posiciones y facilitar la aprobación del Presupuesto. Esos contactos se desarrollan mientras comienza el trámite parlamentario, aunque la apertura del debate todavía no implica que estén asegurados los acuerdos necesarios para sancionar la ley.

El cronograma contempla reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre. El objetivo es emitir dictamen después de esa instancia y avanzar posteriormente con el tratamiento legislativo. La exposición de Guberman será el primer paso de esa agenda de discusión en comisión.

La meta del Gobierno es obtener la sanción antes de fin de año. Para cumplirla, deberá construir respaldo tanto en Diputados como en el Senado, donde también tendrá que avanzar el proyecto.