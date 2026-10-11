La actividad económica de la provincia de Buenos Aires cayó un 1,6% en el tercer trimestre de 2026 y sumó dos períodos trimestrales consecutivos en baja, según el indicador Pulso del PBA, elaborado por el Banco Provincia. Con ese resultado, la medición ubicó a la economía bonaerense en recesión técnica.

El retroceso del tercer trimestre se agregó a la caída del período anterior. Esa sucesión de dos trimestres negativos es la condición que sustenta la caracterización de recesión técnica presentada en el informe. El material disponible no precisa la magnitud de la primera de esas bajas.

El Pulso del PBA utiliza inteligencia artificial para medir la evolución de la actividad provincial. Los resultados difundidos no incluyen un desglose por sectores ni detalles sobre la metodología de comparación, por lo que no permiten identificar qué ramas de la economía explicaron el descenso del 1,6%.

Por el peso de Buenos Aires en la economía argentina, el retroceso constituye una señal de alerta para el seguimiento de la actividad nacional. Sin embargo, el alcance del dato corresponde a la provincia: por sí solo, este indicador no permite establecer que el conjunto del país haya entrado también en recesión técnica.

Leé también

Autopista Rosario–Buenos Aires: el peaje costará el doble sin TelePASE