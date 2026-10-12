Rosario Central anunció la venta de entradas populares para los hinchas que quieran acompañar al equipo ante Atlético Tucumán, el próximo sábado a las 20, por la fecha 13 del torneo Clausura. Las localidades costarán 90.000 pesos y se venderán de manera presencial durante dos jornadas en Rosario.

El expendio se realizará en la Subsede Cruce Alberdi, ubicada en Catamarca 3538. El miércoles 14 de octubre, la atención será de 15 a 20; el jueves 15, de 10 a 20. Esas serán las jornadas habilitadas para comprar las populares destinadas al público auriazul.

El valor será el mismo para socios y no socios. Según lo anunciado por el club, se podrá pagar en efectivo, con tarjeta de débito o con todas las tarjetas de crédito, con la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés. Los menores de hasta cinco años no abonarán entrada.

El encuentro en Tucumán será la segunda visita consecutiva de Central en este campeonato en la que sus hinchas podrán estar presentes. El antecedente fue el partido de la fecha 11 ante Banfield, disputado en el estadio Florencio Sola, donde también hubo público canalla.

Ahora, los simpatizantes tendrán la posibilidad de viajar al norte del país para acompañar al equipo de Ángel Di María. Central llegará a ese compromiso después de golear como local a Independiente Rivadavia de Mendoza, en su presentación previa al cruce con Atlético Tucumán.

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