Platense rescató un empate en el clásico frente a Argentinos Juniors y frustró la posibilidad de su rival de llegar a la cima de la tabla anual. La igualdad dejó al equipo de Nicolás Diez sin aprovechar esa oportunidad.

Argentinos presentó una formación titular con Brayan Cortés en el arco, acompañado por Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez y Sebastián Prieto. También estuvieron desde el inicio Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Tomás Molina y Gastón Verón.

Entre las alternativas del conjunto dirigido por Diez figuraron Federico Mancuello, Gabriel Florentín, Gino Infantino, Hernán López Muñoz y Matías Giménez. El empate tuvo como consecuencia para Argentinos dejar pasar una ocasión de alcanzar el primer puesto de la clasificación acumulada.

Leé también

El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern