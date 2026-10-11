Platense empató el clásico y Argentinos dejó pasar la punta anual

El Calamar rescató una igualdad ante el equipo de Nicolás Diez, que perdió la oportunidad de alcanzar el liderazgo de la tabla anual.
Deportes11/10/2026 Oscar A. Canavese

Platense rescató un empate en el clásico frente a Argentinos Juniors y frustró la posibilidad de su rival de llegar a la cima de la tabla anual. La igualdad dejó al equipo de Nicolás Diez sin aprovechar esa oportunidad.

Platense empató el clásico y Argentinos dejó pasar la punta anual

Argentinos presentó una formación titular con Brayan Cortés en el arco, acompañado por Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez y Sebastián Prieto. También estuvieron desde el inicio Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Tomás Molina y Gastón Verón.

Entre las alternativas del conjunto dirigido por Diez figuraron Federico Mancuello, Gabriel Florentín, Gino Infantino, Hernán López Muñoz y Matías Giménez. El empate tuvo como consecuencia para Argentinos dejar pasar una ocasión de alcanzar el primer puesto de la clasificación acumulada.

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