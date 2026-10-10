El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional por las consecuencias del terremoto registrado el viernes y autorizó una partida de 100 millones de dólares para asistencia y reparación de daños. La medida fue aprobada por el Consejo de Gabinete por indicación del presidente José Raúl Mulino.

Los recursos se destinarán a la provisión de insumos básicos, obras urgentes en caminos y edificios y programas de contención social. La intervención abarcará las provincias afectadas por el sismo y las réplicas posteriores.

Según la información oficial, el monto se definió a partir de los relevamientos técnicos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de otras entidades desplegadas en las áreas con mayores daños. Esos informes sirvieron como base para establecer la asignación presupuestaria destinada a atender la emergencia.

Durante una presentación pública, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que el Ejecutivo dará prioridad a la respuesta inmediata en las comunidades damnificadas y a la coordinación entre los ministerios. Mulino también instruyó a los integrantes del gabinete a permanecer en los territorios afectados para agilizar las tareas de asistencia.

Para administrar los recursos, las autoridades conformaron una comisión de alto nivel. La integran el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque y el propio Orillac. El equipo tendrá a su cargo la coordinación de la ayuda humanitaria, las donaciones y los proyectos de reconstrucción.

Como parte del operativo, el Gobierno habilitó centros de acopio de agua y alimentos en el Parque Omar, en la capital, y en las sedes de las gobernaciones provinciales.