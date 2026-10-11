Talleres recibirá a Independiente este domingo 11 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El conjunto cordobés buscará recuperarse después de dos derrotas frente a rivales de la provincia y mejorar su situación en el Grupo A, donde ocupa el último puesto con ocho puntos.

La caída en el clásico ante Belgrano profundizó un momento difícil para el Matador, que previamente también había perdido contra Instituto. Con esos antecedentes, el encuentro como local representa una oportunidad para volver a sumar y recuperar terreno en la competencia.

El desafío de Talleres será encontrar una mejor respuesta ante su público después de esos resultados. La necesidad de cortar la secuencia de derrotas marca la previa de un cruce que lo encuentra relegado en su zona.

Independiente, por su parte, llega a Córdoba con un rendimiento irregular y un objetivo diferente: sumar para afianzarse entre los ocho equipos que avanzan a los playoffs. El Rojo intentará aprovechar la visita al Kempes para fortalecer su posición en la pelea por la clasificación.

Así, el partido reúne a dos equipos con necesidades distintas dentro del Clausura: Talleres busca salir del fondo del Grupo A, mientras que Independiente pretende consolidarse en los puestos que permiten seguir en carrera.

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