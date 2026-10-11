La Feria del Libro de Rosario 2026 ofrece una agenda para adolescentes y jóvenes que cruza novelas, fútbol, música y cultura popular. Dentro de una programación de más de 350 actividades, los próximos días incluirán una charla sobre Harry Potter, presentaciones de libros sobre la Scaloneta y encuentros dedicados a la ciencia ficción y al rap rosarino.

El acceso requiere un QR gratuito, personal e intransferible, que se obtiene una sola vez y sirve para todos los días y espacios de la feria. La entrada a cada presentación depende de la capacidad de la sala y se realiza por orden de llegada.

Este domingo 11 de octubre, a las 20, Maggie London presenta Una gira inolvidable en la sala Emilia Bertolé, en el entrepiso. El lunes feriado, a las 15, la sala Jorge Riestra, en el primer piso, recibirá la charla La generación Potter: 19 años después, con Ariadna Navone Sarubbi, Cristian Neo Albelo, Emilse Risi y Cristian Marchetti. Allí mismo, a las 18, Elisa Carrcajo presentará Esto también es Tarot, acompañada por Pau Turina.

El fútbol tendrá dos citas el miércoles 14. A las 18, Matías Bauso y Javier Acuña conversarán con Juan Mascardi sobre Scalopedia. Una enciclopedia coral de la Scaloneta, en el primer piso. A las 19.30, Diego Borinsky presentará Scaloni. Biografía oficial junto a Carolina Coscarelli, en el Auditorio Angélica Gorodischer, ubicado en el tercer piso.

El sábado 17 concentrará varias propuestas. A las 15, Luquitas Rodríguez y Sebastián Porrini presentarán Desplazamientos en el auditorio, junto con Cristian Acevedo y sus Cuentos de Matilde. En simultáneo, Marjorie Greene presentará Los Cuatro Reinos de Eyre I: Feyrem en el Espacio Abierto del entrepiso, donde a las 16 será el turno de Mateo Paladini con Escribime otra vez... (y otros relatos).

La jornada continuará a las 18 con El hombre variable, de Philip K. Dick, traducido por Julio A. Echeverría, en la sala Beatriz Guido. A las 19, Ludmila Ramis llevará El amor que detuvo todos los relojes al Espacio Abierto. A las 20, Camilla Mora presentará Luciérnagas en la oscuridad en la sala Jorge Riestra.

La programación también incluye actividades sobre género y diversidad. El martes 13, a las 17, Giovi Novello presentará A los ojos, un cuento infantil destinado a acompañar a las niñeces trans, en la sala Jorge Riestra. El jueves 15, a las 18, Sonia Tessa, Lía Basso y Jimena Esborraz presentarán Escribir otra historia, una historieta sobre violencia de género, en la sala Beatriz Guido.

El cierre del domingo 18 tendrá a la música como protagonista. A las 16, Mariano del Mazo y Pablo Perantuono conversarán con Morena Pardo sobre Patricio Rey y sus redonditos de ricota - Fuimos reyes, en la sala Jorge Riestra. A las 19, Nasir Catriel y Fasciolo compartirán el proceso de su debut discográfico, que reinterpreta a Nebbia, Spinetta, Piazzolla y Heredia desde el rap rosarino, en el Auditorio Angélica Gorodischer.

La feria abre de lunes a miércoles de 13 a 21; jueves y viernes, de 13 a 22; y el sábado, de 10 a medianoche. Este domingo 11 funciona de 13 a 22, mientras que el domingo 18 cerrará a las 21.

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