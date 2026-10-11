Lionel Messi convirtió dos goles en la victoria de Inter Miami por 4-0 ante DC United, en el NU Stadium, por la vigésimoctava fecha de la Major League Soccer (MLS). Luis Suárez anotó los otros dos tantos del equipo dirigido por Cristian “Kily” González, que tiene asegurada su clasificación a los playoffs.

El capitán completó la goleada durante el segundo tiempo y alcanzó los 23 goles en la temporada de la MLS, una cifra que lo mantiene como máximo artillero del campeonato. Su actuación llegó después de su despedida de la selección argentina, en el amistoso frente a Benín disputado el martes 6 de octubre en Buenos Aires.

Inter Miami tomó ventaja desde el comienzo. A los tres minutos, Suárez abrió el marcador tras una asistencia de Germán Berterame. La misma combinación volvió a aparecer a los 39: el uruguayo recibió otro pase de su compañero y amplió la diferencia antes del descanso.

Con el 2-0 a favor, el conjunto de Florida encontró rápidamente el tercer gol en el complemento. A los dos minutos, Messi recibió una asistencia de Suárez dentro del área y definió para superar al arquero visitante.

El cuarto tanto llegó a los 15 minutos de la segunda etapa. El rosarino eludió a tres defensores, ingresó al área y sacó un remate cruzado para completar su doblete y establecer el resultado definitivo ante los hinchas locales.

Con estas dos conquistas, Messi extendió a cinco partidos consecutivos su racha de encuentros con goles, si se incluye su reciente presentación con la Albiceleste. Frente a Benín había aportado un tanto y dos asistencias.

Durante la ventana internacional, el delantero pudo disputar todos los compromisos de Inter Miami y viajó a la Argentina exclusivamente para participar del encuentro con la selección.

Además de Messi, tuvieron participación Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Maximiliano Falcón.

La victoria mantuvo a Inter Miami en el segundo puesto de la Conferencia Este, detrás de Nashville. Ambos equipos ya cuentan con un lugar en los playoffs y afrontan las últimas dos jornadas de la fase regular con la clasificación asegurada.

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