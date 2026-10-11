Rosario Central enfrentará a Independiente Rivadavia con los regresos de Agustín Sández, Pizarro y Campaz. El encuentro comenzará a las 17 y será televisado por TNT Sports. El Canalla buscará mantener su invicto como local frente al equipo mendocino.

Sández volverá a estar disponible después de cumplir una suspensión, mientras que Pizarro y Campaz regresaron de sus respectivos seleccionados. Los tres aparecen en la formación probable, aunque el equipo titular todavía no está confirmado.

La alineación prevista incluye a Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila y Sández; Ibarra y Pizarro; Cantizano, Di María y Campaz; y Copetti. Así, las tres variantes que ofrece el regreso de futbolistas se distribuyen entre la defensa, el mediocampo y el ataque.

El historial entre ambos clubes reúne apenas 11 partidos y favorece a Central: consiguió seis victorias, sufrió dos derrotas y empató en tres oportunidades. Además, los auriazules nunca perdieron cuando recibieron a Independiente Rivadavia, un antecedente que pondrán en juego en este nuevo cruce.

Facundo Tello será el árbitro y José Carreras estará a cargo del VAR. Tello dirigió al Canalla en 21 ocasiones, con un registro de tres triunfos, 12 empates y seis derrotas para el conjunto rosarino.

Entre las opciones para integrar el banco aparecen Fernández, Verón, Giménez, Mallo, Zaracho, Soto, Navarro, Cabrera, Julián Fernández, Cervi, Ruben y Badaloni. La nómina de suplentes, al igual que la formación inicial, es tentativa.

Uno de los antecedentes del enfrentamiento es la victoria de Central por 1 a 0 en San Nicolás, en 2024. Cervera convirtió el gol de aquel triunfo frente a los mendocinos.

En reserva, el Canalla viene de empatar 2 a 2 con Gimnasia en La Plata, con goles de Ponce y Segovia. Ese resultado lo dejó en el cuarto puesto de su zona, con 20 puntos en 12 encuentros. El equipo de Pobersnik recibirá el miércoles a Aldosivi por la próxima fecha.

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