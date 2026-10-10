Inter Miami recibe este sábado 10 de octubre a DC United por la temporada regular de la Major League Soccer. El encuentro comenzará a las 20:30, hora argentina, en el Nu Stadium y marcará la vuelta a la actividad de clubes para Lionel Messi después de su despedida de la Selección Argentina ante Benín, el martes pasado.

La transmisión estará disponible por Apple TV, a través de MLS Season Pass. El conjunto de Florida afronta el compromiso con la necesidad de recuperar terreno después de perder 2 a 1 como visitante frente a Columbus Crew en su última presentación liguera. [Información del partido](https://www.dcunited.com/news/match-preview-d-c-united-at-inter-miami-cf-saturday-october-10-2026).

La atención estará puesta en Messi, cuyo cierre de ciclo internacional abre una nueva etapa de su carrera. La despedida ante Benín puso fin a una trayectoria de alrededor de 21 años con la camiseta argentina. El regreso al calendario de la MLS llega apenas cuatro días después de ese último encuentro con el seleccionado.

En el torneo estadounidense, el delantero sigue siendo determinante para su equipo. Acumula 21 goles y 13 asistencias en la temporada regular; según las estadísticas publicadas por Inter Miami, encabeza la tabla de goleadores de la liga y comparte el primer lugar entre los asistentes. [Estadísticas de Inter Miami](https://www.intermiamicf.com/news/match-preview-inter-miami-cf-set-to-host-d-c-united-on-saturday).

El local llega con 46 puntos, producto de 12 victorias, diez empates y cinco derrotas, y ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este. DC United suma 30 unidades, con seis triunfos, doce igualdades y ocho caídas, y aparece en el undécimo lugar. El equipo de Washington lleva tres partidos sin ganar y tiene a Tai Baribo como principal referencia ofensiva, con 14 tantos. [Panorama de ambos equipos](https://www.intermiamicf.com/news/match-preview-inter-miami-cf-set-to-host-d-c-united-on-saturday).

La visita viene de empatar 3 a 3 frente a Vancouver Whitecaps. En ese encuentro, Kimito Nono convirtió dos goles y Lucas Bartlett aportó el restante. Para DC United, el viaje a Florida representa una oportunidad de sumar después de un partido en el que debió remontar una desventaja.

El antecedente más reciente favorece a Inter Miami: ganó 2 a 1 el 7 de marzo en Baltimore, con goles de Rodrigo De Paul y Messi. Baribo descontó para DC United. Este sábado disputarán el segundo y último cruce entre ambos de la fase regular de 2026. [Antecedente y última presentación de DC United](https://www.dcunited.com/news/match-preview-d-c-united-at-inter-miami-cf-saturday-october-10-2026).

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