Rosario Central recibirá a Independiente Rivadavia este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro pondrá frente a frente al único líder de la tabla anual y a uno de sus perseguidores, con puntos importantes en juego para la definición del título de la temporada.

El equipo rosarino ocupa el quinto puesto con 47 unidades, cinco menos que el conjunto mendocino. Una victoria le permitiría quedar a dos puntos de su rival y fortalecer sus posibilidades en la pelea. Para Independiente Rivadavia, ganar de visitante significaría ampliar la distancia respecto del Canalla.

Central llega después de empatar 1-1 con Banfield en el estadio Florencio Sola. Ese resultado le impidió aprovechar la igualdad de Independiente Rivadavia para descontar puntos y le da especial importancia al cruce directo de este domingo, en el que tendrá la posibilidad de reducir la diferencia ante su público.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti también viene de dejar puntos en el camino. En la fecha anterior ganaba frente a Gimnasia, pero recibió el gol del empate a cuatro minutos del final. Pese a ese desenlace, conservó el liderazgo en soledad y mantiene la ventaja sobre Central.

Las formaciones de ambos equipos todavía no fueron confirmadas. Jorge Almirón deberá definir los once titulares del local, mientras que Berti hará lo propio con el equipo mendocino.

El partido tendrá a Facundo Tello Figueroa como árbitro y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium. El inicio está previsto para las 17.