La Justicia de Rufino condenó a 12 años de prisión efectiva a un hombre de 32 años por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja y cometer distintos hechos de violencia contra la madre de la niña. La resolución fue dictada por la jueza Lorena Garini, luego de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció su responsabilidad penal.

El condenado fue identificado únicamente mediante las iniciales GSO, con el objetivo de preservar la identidad de las víctimas. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Florit, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Abusos durante varios años

Según explicó la representante del MPA, los hechos de abuso sexual ocurrieron de manera reiterada entre junio de 2017 y octubre de 2024, mientras el hombre convivía con la niña y su madre en una vivienda de Rufino.

La investigación determinó que el condenado aprovechó esa convivencia y la posición de autoridad que ejercía sobre la menor para cometer los delitos.

Por estos hechos, se le atribuyeron los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos agravados por la guarda y la convivencia.

La Fiscalía sostuvo que los episodios se extendieron durante varios años y que las circunstancias familiares fueron determinantes para establecer los agravantes contemplados en la calificación penal.

También fue condenado por violencia contra la madre

La sentencia incluyó hechos de violencia de género cometidos contra la madre de la niña.

De acuerdo con la investigación, el 13 de octubre de 2024 se produjo una discusión durante la cual el hombre amenazó de muerte a su pareja con el propósito de impedir que lo denunciara.

Posteriormente, la agredió físicamente mediante golpes en el rostro.

Por ese episodio, la Justicia también lo condenó por amenazas simples y lesiones leves dolosas, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

A esos delitos se sumó una imputación por desobediencia judicial.

Reconoció los hechos y aceptó la condena

El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, procedimiento en el que el acusado, con asistencia de su defensa, reconoció los hechos atribuidos y prestó conformidad con la calificación legal y la pena acordada.

La jueza Lorena Garini homologó el acuerdo y dictó una condena de 12 años de prisión efectiva.

Según informó la fiscal Rafaela Florit, la madre de la niña fue informada sobre los alcances del procedimiento y manifestó su conformidad con la resolución judicial, tanto respecto de los hechos sufridos por ella como de los delitos cometidos contra su hija.

El acuerdo alcanzado permitió concluir el proceso sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo.

Protección de la identidad de las víctimas

En la información difundida sobre el caso se mantuvo bajo reserva el nombre completo del condenado para evitar que, mediante su identificación, puedan conocerse datos personales de la niña y su madre.

La sentencia establece una pena de cumplimiento efectivo por los delitos acreditados en la causa.

El caso quedó resuelto en esta instancia judicial mediante el reconocimiento de responsabilidad del acusado y la homologación del acuerdo por parte de la magistrada.