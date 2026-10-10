El proyecto del Gasoducto Ruta 93-33 dio un nuevo paso administrativo con la apertura de sobres correspondiente a la licitación de su segundo tramo. La actividad se desarrolló en Los Quirquinchos y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de las localidades que podrían acceder al servicio de gas natural.

Entre los presentes estuvo el presidente comunal de Gödeken, Juan Rucci, quien destacó la importancia de la iniciativa para el desarrollo económico y las condiciones de vida de los habitantes de la región.

El procedimiento se encuentra identificado bajo el expediente N.º 07/26 de Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM (ENERFE), organismo encargado de impulsar la iniciativa. La apertura contó con la presencia de su presidente, Rodolfo Giacosa, junto a funcionarios y mandatarios locales.

Una inversión provincial para cinco localidades

La obra forma parte del programa Gasoductos para el Desarrollo – Etapa 2 y tiene un presupuesto oficial de $7.187.666.721,31.

El trazado contempla beneficiar a Chañar Ladeado, Berabevú, Gödeken, Los Quirquinchos y Cañada de Ucle, localidades del departamento Caseros que esperan ampliar sus posibilidades de acceso al gas natural por red.

La disponibilidad de este servicio podría representar una alternativa energética para hogares, establecimientos comerciales y actividades productivas, aunque sus beneficios concretos dependerán de la ejecución de la infraestructura y de las futuras conexiones.

Juan Rucci destacó las posibilidades para Gödeken

Luego de participar del encuentro, el presidente comunal expresó su respaldo al proyecto y consideró que la licitación constituye un avance hacia la incorporación del servicio.

“Dimos un paso más hacia la llegada del gas natural a Gödeken. Es una obra fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo y de toda la región”, manifestó.

Rucci también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y vinculó la futura disponibilidad de gas natural con las posibilidades de crecimiento de la localidad.

“Para Gödeken, la llegada del gas natural significa mucho más que un nuevo servicio: es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, acompañar el crecimiento de nuestros comercios e industrias y generar nuevas oportunidades”, sostuvo.

Sus declaraciones reflejan las expectativas de la administración comunal respecto del impacto que podría tener la infraestructura energética.

Qué falta para que llegue el gas natural

La apertura de sobres constituye una instancia del proceso licitatorio y no implica que los trabajos hayan comenzado ni que exista una fecha confirmada para la habilitación del servicio.

Tras esta etapa deberán completarse los procedimientos administrativos correspondientes y definirse las condiciones para avanzar con la ejecución.

Por el momento, la información difundida no precisa la cantidad de ofertas presentadas, las empresas participantes ni el plazo previsto para completar el segundo tramo.

La adjudicación y el futuro cronograma de obra serán los próximos datos a seguir para conocer cuándo podría concretarse la llegada del gas natural a Gödeken y las demás localidades incluidas en el proyecto.