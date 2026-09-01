La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó a Rosario Central con una multa de 100.000 dólares por los hechos de discriminación registrados durante el partido frente a Corinthians, disputado el 13 de agosto en el Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La cifra corresponde al mínimo establecido por el Código Disciplinario de Conmebol para este tipo de infracciones.

La investigación se inició después de la denuncia realizada por Hugo Souza, arquero del conjunto brasileño. Durante el encuentro, el futbolista informó al árbitro uruguayo Andrés Matonte que recibía insultos racistas provenientes de un sector de la tribuna local. El juez efectuó la señal correspondiente al protocolo antirracismo y la situación fue comunicada a las autoridades del encuentro.

Al finalizar el partido, Souza sostuvo públicamente que había recibido expresiones discriminatorias en reiteradas oportunidades. Además, señaló que los futbolistas de Rosario Central se acercaron para disculparse por lo ocurrido y diferenció la conducta de los jugadores de la situación denunciada en las tribunas. Corinthians, por su parte, emitió un comunicado en el que repudió los hechos y reclamó una investigación para identificar y sancionar a los responsables.

Rosario Central también fijó posición después del encuentro. La institución manifestó su rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación, aunque cuestionó inicialmente las acusaciones formuladas por Souza y pidió que Conmebol analizara las pruebas disponibles. Además, anunció una investigación interna y aseguró que aplicaría sanciones si lograba identificar a socios o simpatizantes involucrados.

Por otro lado, Central denunció conductas que consideró provocativas y discriminatorias por parte de simpatizantes de Corinthians, entre ellas la exhibición de billetes argentinos. Se trató de la posición institucional del club rosarino presentada ante el organismo continental.

La resolución de Conmebol estableció, además de la multa económica, acciones vinculadas con su campaña contra el racismo. En el próximo partido internacional que dispute como local, Central deberá exhibir mensajes institucionales contra la discriminación y realizar publicaciones específicas en sus canales oficiales durante los días previos al encuentro.

El expediente incluyó otras infracciones independientes del caso de discriminación. Según informó ge, Jorge Almirón recibió una multa de 50.000 dólares, mientras que al club se le aplicaron penalizaciones adicionales de 32.000, 8.000 y 5.000 dólares por cuestiones relacionadas con protocolos, uso de elementos pirotécnicos y lanzamiento de objetos.

La sanción cierra la instancia disciplinaria conocida hasta el momento y obliga a Rosario Central a cumplir las medidas establecidas cuando vuelva a disputar un encuentro como local en competencias organizadas por Conmebol.