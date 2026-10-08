La apertura de ofertas para construir el segundo tramo del Gasoducto Ruta 93-33 se realizó el miércoles 7 de octubre en Los Quirquinchos. El proyecto busca ampliar el acceso al gas natural en localidades del departamento Caseros y contempla una extensión de más de 35 kilómetros.

La obra alcanzará a Chañar Ladeado, Berabevú, Gödeken, Los Quirquinchos y Cañada de Ucle. Integra el Plan de Gasoductos para el Desarrollo del Gobierno de Santa Fe, destinado a ampliar la infraestructura energética en el interior provincial.

El presupuesto oficial establecido en la documentación de la licitación es de $7.187.666.721,31. Esa cifra corresponde al monto previsto para el tramo: la información disponible no detalla los importes ofertados, la cantidad de propuestas recibidas ni las empresas que participaron de la convocatoria.

Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM (ENERFE) convocó el procedimiento bajo la Licitación N.º 07/26, denominada Construcción Gasoducto Ruta 93-33, Gasoductos para el Desarrollo, Etapa 2. La documentación fijó como sede de la apertura la Escuela Secundaria ESO 710 de Los Quirquinchos.

El diputado provincial Edgardo Porfiri participó del acto. El legislador valoró la continuidad del proyecto como un paso para fortalecer la infraestructura regional y mejorar las condiciones para la producción, el desarrollo económico y la vida cotidiana de las comunidades alcanzadas.

El corredor tiene como antecedente una primera etapa proyectada para beneficiar a cinco localidades, alrededor de 14.500 habitantes y 29 empresas. Esas cifras corresponden a la planificación de aquella etapa y no constituyen un detalle de los beneficiarios del segundo tramo ahora licitado.

La ampliación del acceso al gas natural apunta a atender necesidades de hogares, comercios, industrias y establecimientos productivos. La apertura de sobres forma parte del proceso de contratación; el material disponible no informa una adjudicación ni precisa una fecha de inicio de los trabajos.

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