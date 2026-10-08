La Municipalidad de Villa Cañás, a través del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), llevó adelante una nueva edición del curso de manipulación segura y saludable de alimentos, del que participaron aproximadamente 70 vecinos de la ciudad.

La capacitación se desarrolló durante dos jornadas, martes y miércoles, en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS). Los encuentros estuvieron a cargo de Eugenio Orsi, responsable del área municipal, y de la técnica en Alimentos Sandra Sequeira.

La propuesta estuvo orientada a brindar conocimientos relacionados con las prácticas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el manejo de productos alimenticios.

Una capacitación para quienes trabajan con alimentos

El curso está destinado a todas aquellas personas que, por su actividad laboral, intervienen en alguna etapa de la cadena alimentaria.

Esto incluye a quienes producen, elaboran, fraccionan, comercializan, transportan o distribuyen alimentos, así como también a quienes manipulan materias primas utilizadas para su preparación.

La formación permite abordar aspectos relacionados con la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, la higiene durante los procesos de elaboración y la aplicación de prácticas seguras en los distintos ámbitos de trabajo.

Además, representa una instancia de capacitación para vecinos que buscan incorporarse a actividades comerciales y gastronómicas en las que se exige contar con la documentación correspondiente.

Cómo se obtiene el carnet de manipulador de alimentos

De acuerdo con lo informado por el Municipio, quienes completan la capacitación y aprueban el examen final pueden acceder al carnet de manipulador de alimentos.

Este documento acredita que la persona recibió formación en prácticas de manipulación segura y cumplió con la instancia de evaluación requerida.

Su obtención resulta necesaria para desarrollar actividades laborales que impliquen contacto directo con alimentos o materias primas, conforme a la normativa sanitaria vigente.

Por otro lado, la capacitación permite unificar criterios de trabajo entre personas que se desempeñan en comercios, emprendimientos gastronómicos y otras actividades relacionadas con el sector alimentario.

Prevención y seguridad alimentaria

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas instancias de formación para contribuir a la inocuidad de los alimentos y reducir los riesgos sanitarios asociados con su manipulación.

En este marco, el trabajo del Área de Seguridad Alimentaria Municipal apunta a promover prácticas responsables entre quienes participan de la elaboración y distribución de productos destinados al consumo.

La participación de alrededor de 70 vecinos refleja el alcance de esta nueva convocatoria municipal.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuántos asistentes aprobaron la evaluación final ni la cantidad de carnets emitidos como resultado de las jornadas.

La continuidad de estas propuestas permite sostener espacios de formación para trabajadores, comerciantes y emprendedores locales, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad alimentaria en la comunidad.