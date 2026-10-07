Integrantes del equipo docente del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”, de Villa Cañás, participaron de una capacitación sobre Sexualidad, Género y Discapacidad, destinada a incorporar herramientas para el acompañamiento cotidiano de las personas que concurren a la institución.

La actividad se desarrolló en el marco de las Rondas Territoriales de Convivencia y fue organizada por áreas del Gobierno de la provincia de Santa Fe vinculadas a las políticas de discapacidad, género y diversidad.

Durante el encuentro se realizaron dinámicas grupales, actividades lúdicas, dramatizaciones y espacios de reflexión. A partir de esas propuestas, los participantes analizaron diferentes dimensiones de la sexualidad y situaciones que pueden atravesar cotidianamente las personas con discapacidad.

Autonomía, consentimiento y vínculos

Uno de los principales ejes estuvo relacionado con la autonomía personal, el consentimiento y los vínculos, además del reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre distintos aspectos de su vida.

En este marco, la capacitación buscó aportar herramientas al personal que trabaja diariamente en tareas de acompañamiento, poniendo el foco en una perspectiva basada en derechos.

Las Rondas Territoriales de Convivencia forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno santafesino para generar espacios de participación y articulación entre gobiernos locales, instituciones, organizaciones y personas con discapacidad.

La propuesta provincial contempla, además, la identificación de barreras materiales y simbólicas y la generación de instancias de capacitación y sensibilización en distintos puntos del territorio santafesino.

El trabajo del Taller Ilusiones

El Taller Protegido Municipal “Ilusiones” funciona en Villa Cañás como un espacio destinado a jóvenes y adultos con discapacidad. Allí se desarrollan actividades laborales, formativas y de integración.

Durante 2026, la institución también recibió la visita de equipos técnicos provinciales en el marco del Plan Integral para el Fortalecimiento de los Talleres Protegidos, una iniciativa destinada a evaluar las experiencias existentes y generar herramientas para su desarrollo institucional y productivo.

La jornada sobre sexualidad, género y discapacidad se suma así a las instancias de formación destinadas a los equipos que trabajan con personas con discapacidad. El objetivo planteado por los organismos intervinientes es continuar generando espacios de capacitación y reflexión sobre autonomía, vínculos, consentimiento y ejercicio de derechos.