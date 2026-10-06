La Municipalidad de Villa Cañás abrió una licitación pública para la compra de un camión con caja volcadora y un tractor, dos unidades que serán incorporadas al parque automotor municipal para diferentes trabajos y servicios en la ciudad y la zona rural.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los interesados tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el miércoles 28 de octubre a las 11. La apertura de sobres está prevista para ese mismo día, media hora después, a las 11.30.

El valor establecido para cada pliego es de $100.000. Además, la licitación contempla diferentes montos en concepto de garantía de seriedad de oferta: para el lote 1, correspondiente al camión con caja volcadora, se fijaron $2.000.000, mientras que para el lote 2, destinado al tractor, la cifra es de $1.325.000.

La convocatoria tiene como antecedente la resolución del programa Obras Menores 2026 que recibió el intendente Norberto Gizzi en septiembre. A través de ese mecanismo, Villa Cañás obtuvo un aporte provincial de $303.419.649,49 destinado a la adquisición de estas dos maquinarias.

La entrega de aquella resolución se realizó durante un acto con participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; y el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé.

Según informó oportunamente el Municipio, el objetivo de la incorporación es fortalecer el parque automotor disponible para las tareas que desarrolla la administración local. Entre los destinos previstos se mencionaron trabajos de mantenimiento, obras públicas, servicios urbanos e intervenciones en sectores rurales.

En este marco, la licitación constituye la instancia administrativa necesaria para avanzar con la adquisición de los vehículos contemplados en el financiamiento provincial.

Los proveedores interesados deberán ajustarse a las condiciones establecidas en los respectivos pliegos y presentar la documentación y las ofertas dentro del plazo determinado por la convocatoria.

Una vez cerrado el período de recepción, el Municipio procederá a la apertura de sobres. A partir de esa instancia comenzará la evaluación de las propuestas presentadas para determinar la adjudicación de cada uno de los lotes, conforme a las condiciones establecidas en el procedimiento licitatorio.