Incendio de un colchón movilizó a Bomberos en Villa Cañás

Bomberos Voluntarios de Villa Cañás fueron convocados durante la madrugada de este miércoles por un incendio registrado sobre un contenedor ecológico ubicado en avenida 59, entre las calles 64 Bis y 66.

De acuerdo con el informe difundido por el Departamento de Prensa y Difusión de la institución, el aviso se recibió alrededor de las 00:20 desde el Centro de Monitoreo Municipal, que solicitó la intervención del cuerpo activo ante la presencia de fuego en el sector.

Una dotación se movilizó hasta el lugar y, al arribar, constató que un colchón se habría incendiado sobre un contenedor ecológico.

Sin embargo, las llamas ya habían sido extinguidas por vecinos de la zona, quienes actuaron antes de la llegada de los servidores públicos.

Ante esta situación, los bomberos procedieron a realizar tareas de enfriamiento y remoción del material afectado. Además, verificaron el lugar para descartar la presencia de focos activos que pudieran provocar un reinicio del fuego o su propagación hacia sectores cercanos.

Según el parte oficial, en el operativo también participó personal de Tránsito.

Hasta el momento no se informaron personas lesionadas como consecuencia del episodio. Tampoco fueron comunicadas oficialmente las causas que provocaron el inicio de las llamas.

Por ese motivo, cualquier hipótesis sobre si el incendio se produjo de manera accidental o intencional debe considerarse una versión no confirmada, ya que el informe de Bomberos no establece el origen del fuego.

La intervención se produjo en un sector urbano de avenida 59 y concluyó una vez que el personal verificó que no quedaran puntos calientes ni posibilidades de propagación.

La información fue difundida oficialmente por el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.