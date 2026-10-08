Las provincias del Litoral avanzan en la coordinación de políticas para la gestión y conservación de los recursos pesqueros compartidos. En ese marco, Santa Fe fue sede de una nueva reunión del Comité de Manejo de las Pesquerías de la Región Litoral (Comapel), con la participación de funcionarios de Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el reconocimiento recíproco de las licencias de guías de pesca, una iniciativa que busca facilitar el trabajo de los prestadores turísticos que desarrollan actividades en distintas jurisdicciones.

El esquema comprende a seis provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Sin embargo, su implementación efectiva requiere que las jurisdicciones adopten y comuniquen disposiciones administrativas equivalentes.

Cómo funcionará el reconocimiento de licencias

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, Santa Fe estableció la validez de las licencias de guías de pesca otorgadas por las demás provincias de la Región Litoral, bajo el principio de reciprocidad.

Esto permitirá que los prestadores habilitados puedan desarrollar su actividad en otras jurisdicciones comprendidas en el acuerdo, siempre que se cumplan las condiciones administrativas correspondientes.

No obstante, el reconocimiento de una licencia no significa que el guía quede exceptuado de cumplir las regulaciones locales.

En territorio santafesino deberán respetarse las disposiciones vigentes sobre pesca deportiva, habilitaciones y actividad de los guías. Además, la normativa provincial contempla que determinadas infracciones cometidas por prestadores de otras jurisdicciones sean consideradas graves y trascendentes.

Controles conjuntos y protección de los recursos

Otro aspecto abordado fue el intercambio de información entre los registros oficiales de guías habilitados. El objetivo es que las autoridades provinciales puedan acceder a datos actualizados y mejorar la fiscalización.

En particular, Santa Fe y Corrientes trabajan sobre el reconocimiento recíproco de licencias en aguas compartidas, donde la coordinación resulta necesaria para aplicar criterios de control entre ambas jurisdicciones.

La iniciativa se desarrolla dentro del proceso de integración regional y toma como antecedente la Decisión 03/2025 de la Junta de Gobernadores, orientada a establecer políticas comunes sobre recursos e intereses compartidos.

Participación de funcionarios provinciales

Por Chaco asistieron Mariano Moro, secretario de Recursos Naturales, y Edgardo Wiltchienski, director general de Recursos Naturales.

Corrientes estuvo representada por David Zajarevich, subsecretario de Turismo, y Agustín Portela, director de Recursos Naturales.

Por Entre Ríos participaron Raúl Alberto Boc-Hó, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Mario Zárate, director de Recursos Naturales; y Luciano Campos, director Jurídico de Pesca.

La delegación santafesina incluyó a Alejandro Luciani, Enrique Paduan, Franco Ponce de León, Roberto Civetti, Orlando Sabbadini, Danilo Demonte, Pablo Sroski e Ivana Espíndola, junto con representantes de distintas áreas provinciales.

También participaron Natalia Silva, del ámbito académico, y Claudia Giaccone, representante de la Región Centro Litoral de Santa Fe.

Los próximos pasos

El desafío será transformar los acuerdos institucionales en mecanismos operativos entre las provincias.

Para ello, todavía será necesario completar las disposiciones administrativas correspondientes, consolidar el intercambio de registros y establecer procedimientos de fiscalización coordinados.

Por el momento, no se informó una fecha definitiva para la aplicación plena del sistema en toda la Región Litoral.