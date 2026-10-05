Villa Cañás proyecta un museo dedicado a Mirtha Legrand

Villa Cañás avanza con un proyecto destinado a recuperar y exhibir parte de la historia de Mirtha Legrand en su ciudad natal. La directora de Cultura y Educación municipal, Josefina Castro Roveda, confirmó en una entrevista con “El primero de la mañana”, por Sonic FM, que se trabaja en la creación de un museo dedicado a la actriz y conductora.

“Estamos en la idea de la construcción del Museo de Mirtha Legrand”, explicó Castro Roveda y señaló que el futuro espacio estaría ubicado en el SUM, donde actualmente funcionan diferentes talleres municipales y que se encuentra relacionado con el recorrido dedicado a la artista.

La funcionaria explicó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial. Por ese motivo, Cultura comenzó a convocar a vecinos que conserven elementos relacionados con Mirtha Legrand para que puedan acercarlos o aportar información.

Entre los materiales buscados aparecen fotografías, revistas, recortes periodísticos, imágenes, objetos y otros recuerdos que permitan reconstruir diferentes momentos de la relación de la familia Martínez Suárez con Villa Cañás.

Castro Roveda sostuvo que uno de los objetivos es recuperar historias que permanecieron durante años en la memoria oral de los vecinos. Durante la entrevista mencionó testimonios vinculados con Mirtha, su hermana Silvia y su hermano José Martínez Suárez, además de relatos sobre actividades y colaboraciones realizadas en la ciudad. Algunos de esos episodios corresponden a testimonios y deberán ser documentados durante el proceso de conformación del archivo.

La iniciativa se suma a otros reconocimientos existentes en Villa Cañás. El Predio Mirtha Legrand lleva su nombre y en 2023 el Municipio instaló allí una escultura realizada por el artista Daniel Melero. Además, la ciudad utiliza actualmente ese espacio para diferentes acontecimientos culturales y celebraciones.

La vinculación histórica está dada también por el nacimiento de Mirtha Legrand en Villa Cañás y por la vivienda donde transcurrió parte de su infancia, que continúa siendo objeto de interés de visitantes y medios nacionales. Cadena 3 realizó en 2024 una recorrida por la propiedad y recogió testimonios de sus actuales propietarios.

Castro Roveda adelantó además que se trabaja en un circuito turístico con cartelería para recuperar distintos episodios de la historia local. La propuesta buscará incorporar relatos y referencias que permitan conocer la relación de la familia Martínez Suárez con la ciudad.

Por otro lado, la directora repasó las actividades culturales desarrolladas durante el fin de semana junto al ceramista Gabriel Cepeda. Un grupo trabajó con tierras de la zona para elaborar piezas y experimentar con engobes y mezclas naturales. La experiencia continuó este lunes con la construcción de un horno y la quema de las piezas.

El proyecto del Museo de Mirtha Legrand todavía no tiene fecha de inauguración anunciada. La primera etapa estará centrada en reunir, clasificar y recuperar materiales que permitan construir una colección vinculada con la trayectoria de una de las figuras nacidas en Villa Cañás con mayor reconocimiento nacional.